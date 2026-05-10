logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Selektor Srbije pred baraž s Mađarskom: "Očekujem da se plasiramo na Svjetsko prvenstvo"

Selektor Srbije pred baraž s Mađarskom: "Očekujem da se plasiramo na Svjetsko prvenstvo"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Rukometaši Srbije idu po kartu za Svjetsko prvenstvo protiv selekcije Mađarske.

rukometasi srbije pocele pripreme madjari na putu do svjetskog prvenstva Izvor: MN PRESS

Rukometna reprezentacija Srbije počela je pripreme za baraž mečeve za odlazak na Svjetsko prvenstvo. Rival u dvomeču im je selekcija Mađarske, a prvi duel je na programu 14. maja u Nišu. Revanš je zakazan tri dana kasnije u Vespremu.

Prvi trening izabranici Raula Gonzalesa odradiće u dvorani Čair, a selektor je pred start priprema poslao optimističnu poruku.

"Iskren da budem, očekujem pobjede i da se plasiramo na Svjetsko prvenstvo. Znamo da je veoma teško, jer Mađarska ima veoma dobre igrače i odličnog trenera, ali bićemo spremni. Želimo da ponovi ono što je bilo protiv Litvanije, da dvorana bude ispunjena do posljednjeg mesta, jer je atmosfera bila nevjerovatna. Iskreno, osjećali smo se fenomenalno igrajući u Čairu, želimo da ponovimo sve to i protiv Mađara", rekao je Raul Gonzales.

Protivnik je godinama su u vrhu evropskog rukometa i ima jako talentovane rukometaše.

"Imaju iskusne igrače koji igraju u najboljim timovima. Odbrana im je čvrsta, tranzicija dobra i dosta golova postižu iz kontre. Takođe, imaju nekoliko igrača koji imaju kvalitet za najbolje timove svijeta, što znači da je riječ o veoma dobroj reprezentaciji. Stalni su učesnici velikih takmičenja, često dolaze do četvrtfinala i polufinala, zaista su odličan tim."

Gonzales vjeruje u svoje igrače i smatra da dodatna motivacija nije potrebna. "Imamo dobru ekipu, sjajne momke i svi vjerujemo u plasman na Svjetsko prvenstvo. Nema potrebe da pričam o motivaciji i želji, jer je ona maksimalna i svi igrači će dati sve od sebe, to je sigurno", rekao je Raul Gonzales.

Desni bek reprezentacije, Uroš Kojadinović je iznio svoja očekivanja. "Očekivanja su velika, a vidim da je posljednjih mjesec dana baš velika euforija oko ovih utakmica, što me raduje. Čekaju nas najvažniji mečevi ove godine, tako da moramo da ostanemo maksimalno fokusirani i probamo u punom Čairu da napravimo pozitivan rezultat. Naravno, ništa neće biti riješeno poslije prve utakmice, ali moramo da ostvarimo što ubjedljiviju pobjedu kako bismo bili mirniji u revanšu.

Ko je na spisku?

Izvor: Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn / imago sportfotodienst / Profimedia

GOLMANI: Dejan Milosavljev, Vladimir Cupara, Luka Krivokapić

LIJEVA KRILA: Vanja Ilić, Marko Srdanović

DESNA KRILA: Vukašin Vorkapić, Darko Đukić

PIVOTMENI: Mijajlo Marsenić, Dragan Pešmalbek, Ivan Mićić

BEKOVI: Miloš Kos, Uroš Borzaš, Nikola Zečević, Stefan Dodić, Ognjen Cenić, Uroš Kojadinović, Uroš Mitrović, Brana Mirković

BONUS VIDEO:

Pogledajte

02:11
Dragana Cvijić se oprostila od reprezentacije
Izvor: Rukometni savez Srbije
Izvor: Rukometni savez Srbije

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukomet Srbija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC