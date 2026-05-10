Rukometaši Srbije idu po kartu za Svjetsko prvenstvo protiv selekcije Mađarske.

Izvor: MN PRESS

Rukometna reprezentacija Srbije počela je pripreme za baraž mečeve za odlazak na Svjetsko prvenstvo. Rival u dvomeču im je selekcija Mađarske, a prvi duel je na programu 14. maja u Nišu. Revanš je zakazan tri dana kasnije u Vespremu.

Prvi trening izabranici Raula Gonzalesa odradiće u dvorani Čair, a selektor je pred start priprema poslao optimističnu poruku.

"Iskren da budem, očekujem pobjede i da se plasiramo na Svjetsko prvenstvo. Znamo da je veoma teško, jer Mađarska ima veoma dobre igrače i odličnog trenera, ali bićemo spremni. Želimo da ponovi ono što je bilo protiv Litvanije, da dvorana bude ispunjena do posljednjeg mesta, jer je atmosfera bila nevjerovatna. Iskreno, osjećali smo se fenomenalno igrajući u Čairu, želimo da ponovimo sve to i protiv Mađara", rekao je Raul Gonzales.

Protivnik je godinama su u vrhu evropskog rukometa i ima jako talentovane rukometaše.

Vidi opis Selektor Srbije pred baraž s Mađarskom: "Očekujem da se plasiramo na Svjetsko prvenstvo" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

"Imaju iskusne igrače koji igraju u najboljim timovima. Odbrana im je čvrsta, tranzicija dobra i dosta golova postižu iz kontre. Takođe, imaju nekoliko igrača koji imaju kvalitet za najbolje timove svijeta, što znači da je riječ o veoma dobroj reprezentaciji. Stalni su učesnici velikih takmičenja, često dolaze do četvrtfinala i polufinala, zaista su odličan tim."

Gonzales vjeruje u svoje igrače i smatra da dodatna motivacija nije potrebna. "Imamo dobru ekipu, sjajne momke i svi vjerujemo u plasman na Svjetsko prvenstvo. Nema potrebe da pričam o motivaciji i želji, jer je ona maksimalna i svi igrači će dati sve od sebe, to je sigurno", rekao je Raul Gonzales.

Desni bek reprezentacije, Uroš Kojadinović je iznio svoja očekivanja. "Očekivanja su velika, a vidim da je posljednjih mjesec dana baš velika euforija oko ovih utakmica, što me raduje. Čekaju nas najvažniji mečevi ove godine, tako da moramo da ostanemo maksimalno fokusirani i probamo u punom Čairu da napravimo pozitivan rezultat. Naravno, ništa neće biti riješeno poslije prve utakmice, ali moramo da ostvarimo što ubjedljiviju pobjedu kako bismo bili mirniji u revanšu.

Ko je na spisku?

Izvor: Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn / imago sportfotodienst / Profimedia

GOLMANI: Dejan Milosavljev, Vladimir Cupara, Luka Krivokapić

LIJEVA KRILA: Vanja Ilić, Marko Srdanović

DESNA KRILA: Vukašin Vorkapić, Darko Đukić

PIVOTMENI: Mijajlo Marsenić, Dragan Pešmalbek, Ivan Mićić

BEKOVI: Miloš Kos, Uroš Borzaš, Nikola Zečević, Stefan Dodić, Ognjen Cenić, Uroš Kojadinović, Uroš Mitrović, Brana Mirković

BONUS VIDEO:

Pogledajte 02:11 Dragana Cvijić se oprostila od reprezentacije Izvor: Rukometni savez Srbije Izvor: Rukometni savez Srbije

(MONDO)