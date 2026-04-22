"Naježim se kada pričam o tome": Uroš hoće da odvede Srbiju na Svjetsko prvenstvo

Uroš Borzaš je spreman da bude dio tima koji će u baražu protiv Mađarske upisati pobjede i tako se plasirati na Svjetsko prvenstvo u rukometu 2027. godine.

Rukometaši Srbije su preskočili prvu prepreku u baražu za plasman na Svjetsko prvenstvo 2027. godine. Naredni rival je Mađarska, sa kojom će "orlovi" prvo igrati 14. maja u Nišu od 18 časova, a onda tri dana kasnije u Vespremu.

Srpski tim od 2023. godine nije bio na Mundijalu, a sada će jedan od igrača koje je Srbija uspjela da "otme" Mađarima Uroš Borzaš biti adut Raula Gonzalesa.

"Kad pričam o tome kakva je atmosfera u Nišu odmah se naježim. Debitovao sam prije pet godina za Srbiju upravo u "Čairu" protiv Makedonije, koji je tada bio prazan zbog korone. To je posebno mjesto za mene, ali i za sve nas koji smo u rukometu. Gledao sam tamo reprezentaciju kao klinac, a sada slušam sjećanja Mladena Bojinovića koji je sa svojom generacijom sve to proživio i nije izgubio utakmicu. Priče o navijačima i toj podršci koja ih je nosila, to ne može da ti pruži nijedan klub, ni bilo šta drugo na svetu. Očekujem da će da gori, da neće biti slobodnog mjesta, kao i protiv Litvanije", rekao je Uroš Borzaš pred ovaj meč.

Nada se lijevi bek reprezentacije Srbije da će u Nišu naš tim napraviti prvi korak ka konačnom cilju, plasmanu na Svjetsko prvenstvo.

"Nadam se i da će Meraklije napuniti svoj dio i povesti navijanje kao što je to bilo prije 10-15 godina. Jedno je sigurno, to je grad u Srbiji koji najviše voli i razumije rukomet. Rasli su uz reprezentaciju, prolazili sve te lijepe trenutke, prisvojili nas rukometaše kao domaće.Stvarno je poseban osjećaj od trenutka kada stigneš na okupljanje u Niš, osjećamo se specijalno u gradu i hotelu. Čak smo pred Litvaniju dijelili karte po gradskom autobusu. Odmah osjetiš nešto, neku ljubav, vidiš da ljudima to znači, da je emocija jaka prema rukometu, pa čak i kada nema rezultata. Srbi vole rukomet. Sve se vidi i po brojkama kada igramo na velikim takmičenjima, kakvi su TV rejtinzi, „hajp“ koji se stvori kada pobijedimo", kaže lijevi bek Uroš Borzaš koji je proživio već dosta toga noseći dres sa državnim grbom.

Za razliku od mnogih, on je zbog zabrane morao da čeka tri godine kako bi nastupio za Srbiju i posebno mu je emotivno bitno da nosi dres nacionalnog tima.

"Kada zaigraš za svoju državu očekuješ najbolje stvari. Iz reprezentacije sam se često vraćao tužan i emocionalno ispražnjen jer nismo ostvarivali ciljeve koje smo postavili.Kada se pobjeđuje, to je najljepši osjećaj na svijetu i živim za taj momenat da konačno napravimo neki velikih uspjeh i radujemo se sa ljudima u našoj zemlji. Ova grupa momaka je odlična. Dosta igrača je u najboljim godinama, „prajmovima“ što bi se reklo, Milosavljev, Marsenić, Kukić, Pešmalbek, Cupara, svi igraju najbolji rukomet u svojim karijerama. Moramo da iskoristimo taj potencijal", završio je on.

