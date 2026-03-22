Srbija je na korak od Svjetskog prvenstva: "Orlovi" ponovo razbili rivala, sad slijedi duel sa velikanom iz komšiluka

Autor Bojan Jakovljević
Srbija je prošla Litvaniju u pretkvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, sada slijedi dvomeč sa Mađarskom za plasman na Mundijal.

Nakon velike pobjede u Nišu u prvom meču pretkvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine u Njemačkoj, Srbija je savladala Litvaniju i u gostima. Poslije 42:25 u Nišu, sada je bilo 33:24 (15:10) i srpski tim je stigao na korak od plasmana na Mundijal.

Taj korak je jako veliki pošto će "orlovi" u posljednjem kolu baraža u dva meča morati da budu bolji od Mađarske ako žele da budu dio velikog takmičenja. Dvomeč sa Mađarima slijedi u maju. Srbija je domaćin 13. ili 14. maja, a revanš je 17. maja u Vespremu.

Kako je Srbija pobijedila Litvaniju?

Duel u Uteni bio je formalnost za srpski tim, koji je sa sedam golova predvodio Darko Đukić, a Vanja Ilić je dao šest golova. Vladimir Cupara se istakao sa 14 odbrana.

  • LITVANIJA: Lapinskas 3, Jusus, Malašinskas 3, Petrekis 1, Gurskis, Barbarskas, Bogdiun 2, Aukštikalnis, Morkunas, Pranckevicius, Boguševičius 2, Antanavičius 3, Stvolas, Cesna 1, Dumcius 3, Urviks 6.
  • SRBIJA: Cupara 1 (14 odbrna), M. Dodić, Kos 2, Borzaš, Kojadinović 2, Ilić 6, Kukić 1, Šotić 1, MItrović 3, Rogan 2, Zečević 1, S. Dodić 3, Đukić 7, Pešmalbek 3, Krivokapić 1, Marsenić.

Kakvi su utisci "orlova"?

Luka Rogan je odigrao odličan meč, postigao lijepe golove i na kraju je mogao da bude srećan: "Veoma bitna utakmica za nas, došli smo da pobijedimo i u tome smo uspjeli. Dali smo sve od sebe i na kraju uspjeli. Slijedi nam glavni baraž protiv Mađarske, vjerujem da možemo da eliminišemo i njih i plasiramo se na Svjetsko prvenstvo. Napadali su nas dok su imali snage, ali kasnije smo mi preuzeli sve u svoje ruke i riješili ovaj meč."

Lijevi bek Miloš Kos potvrdio je da je povreda za njega prošlost. Odigrao je dva sjajna meča protiv Litvanije:

"Imali smo odličan pristup utakmici, odigrali dobro u odbrani, bili organizovani u napadu i došli do vrijedne pobjede. Rival je krenuo žestoko, ali kasnije smo mi dodali gas i nisu imali nikakve šanse. Zadovoljni smo, od prvog minuta smo bili odlični i organizovani, tako da je cilj ispunjen", istakao je on. 

