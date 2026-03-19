Srbija napravila ogroman korak ka Svjetskom prvenstvu: "Orlovi" pregazili Litvaniju u Nišu!

Rukometna reprezentacija Srbije deklasirala je Litvaniju u prvom meču pretkvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine u Njemačkoj.

Srbija je napravila ogroman korak ka Svjetskom prvenstvu u rukometu 2027. godine. U prvom meču baraža pretkvalifikacija za Mundijal 2027. Srbija je savladala Litvaniju 42:25 (21:12). Nakon meča u Nišu koji je srpski tim odigrao sjajno slijedi revanš u gostima 22. marta.

Posljednja stepenica ka Mundijalu je dvomeč sa Mađarima. Prva utakmica se igra 13. ili 14. maja u Srbiji, a revanš je 17. u Vespremu.

Na ovom meču Srbiju je do pobjede vodio Dragan Pešmalbek sa 10 golova, dok je ipak najbolji bio sjajni Dejan Milosavljev sa čak 21 odbranom. Ostali su se takođe istakli pa je tako Vukašin Vorkapić dao pet, a po četiri gola su imali Miloš Kos, Lazar Kukić i Nikola Crnoglavac.

Srbija je počela jako dobro, imala je odbranu i i povela sa 4:0 na startu poslije golova Ilića, Kukića i Pešmalbeka.

Prvi gol je dala Litvanija sa krila tek u šestom minutu meča. Stigli su na 6:3 Litvanci, ali je polako rasla prednost pa je poslije gola Pešmalbeka za 9:4 Litvanija tražila tajm-aut.

Na 14:8 probala je Litvanija poslije isključenja Zečevića, ali je "domaćin" u Nišu Darko Đukić golovima iz kontre povisio na 16:8. Do poluvremena je Dejan Milosavljev blsitao na golu, a na kraju je na tri sekunde do poluvremena Pešmalbek pogodio za 21:12.

Počeo je drugi dip meča golom Vorkapića sa krila, a do 40. minuta kada je Srbija "duplirala" rivala sa 28:14 sve je bilo i više nego gotovo.

