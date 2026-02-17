logo
Srbija u drugom šeširu za Svjetsko prvenstvo: Da bi stigli do žrijeba, prvo im treba čudo

Srbija u drugom šeširu za Svjetsko prvenstvo: Da bi stigli do žrijeba, prvo im treba čudo

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Rukometaši Srbije moraće da naprave čudo ako misle da odu na Svjetsko prvenstvo. Prvo će morati da izbace Mađarsku u baražu, a onda će dobiti mjesto u drugom šeširu.

Rukometaši Srbije u drugom šeširu pred žrijeb za Svjetsko prvenstvo Izvor: MN PRESS

Rukometaši Srbije napravili su sebi ogroman problem kada su poslije pobjede nad Njemačkom izgubili od Austrije na Evropskom prvenstvu. Završili su kao posljednji u grupi i kao nepovlašćeni u baražu za plasman na Mundijal igraće dvomeč sa Mađarskom. Ako tu prođu dalje, naći će se u drugom šeširu. 

Na Svjetskom prvenstvu u januaru 2027. godine u Njemačkoj za sada su poznati skoro svi timovi osim evropskih koji će u dvomečima odlučiti ko ide dalje. U prvom šeširu su zato Danska, Njemačka, Hrvatska, Portugal, Island, Švedska i dvije reprezentacije van Evroipe Egipat i Argentina.

Srbija je u drugom šeširu zajedno sa ostalim parovima evropskog baraža, osim dva para koja su pala u treći šešir. Tu se osim dvije evropske selekcije nalaze Brazil, Bahrein, Tunis, Zelenortska Ostrva, Čile i predstavnik Sjeverne Amerike koga ćemo dobiti u maju. U najslabijem šeširu su Katar, Kuvajt, Japan, Alžir, Angola i Urugvaj, kao i dva tima sa specijalnim pozivnicama. 

Treba napomenuti da će Srbija biti u drugom šeširu ako pobijedi Mađare u dvomeču, ali ako se to ne desi, i dalje će imati šansu ukoliko uspiju da dobiju specijalnu pozivnicu. Ovo su svi šeširi: 

  • PRVI ŠEŠIR: Danska, Njemačka, Hrvatska, Portugalija, Island, Švedska, Egipat, Argentina.
  • DRUGI ŠEŠIR: Mađarska/Srbija/Litvanija, Francuska/Češka, Slovenija/ Finska/Crna Gora, Norveška/Rumunija/Turska, Španija/Gruzija/Izrael, Švajcarska/Ialija, Farska Ostrva/BIH/tzv. Kosovo, Makedonija/Ukrajina/Slovačka.
  • TREĆI ŠEŠIR: Holandija/Grčka/Belgija, Austrija/Letonija/Poljska, Brazil, Bahrein, Tunis, Zelenortska Ostrva, Čile, predstavnik Sjeverne Amerike.
  • ČETVRTI ŠEŠIR: Katar, Kuvajt, Japan, Alžir, Angola, Urugvaj i dvije specijalne pozivnice

Tagovi

Rukomet orlovi Srbija Svjetsko prvenstvo

