Srbija je ispala sa Evropskog prvenstva: Od gotovog veresija

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
Njemačka je savladala Španiju na kraju grupne faze Evropskog prvenstva, a to znači da Srbija ispada sa Evropskog prvenstva.

Srbija ispala sa Evropskog prvenstva u rukometu Izvor: MN PRESS

Rukometna reprezentacija Srbije ispala je sa Evropskog prvenstva. Nakon poraza srpskih rukometaša od Austrije 26:25 (12:13), u posljednjem meču ove grupe Nijemci su savladali Špance 34:32 (17:15) i tako otišli dalje.

Sada je situacija takva da Njemačka i Španija imaju po četiri boda, Srbija i Austrija po dva. Na tabeli je Njemačka prva, Španija druga. Austrija treća, a "orlovi" posljednji. To znači ne samo da će Srbija ispasti sa Eura nego i da će srpski tim u baražu za plasman na Svjetsko prvenstvo biti u nepovlašćenom šeširu.

Srbija je u prvom kolu poražena od Španije 29:27 (19:15), onda je na iznenađenje svih pobijedila Njemačku 30:27 (13:17), ali je današnjim porazom od Austrije završen turnir za srpski tim. Da su Nijemci poraženi, Srbija bi prošla dalje, ali to se nije desilo.

