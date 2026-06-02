"Taj čovjek je alkoholičar": Nurkić pred kamerama otkrio bizarne detalje iz NBA lige, spomenuo i Durenta

Jusuf Nurkić je u podkastu kod Edina Avdića otkrio da je NBA trener Majk Budenholzer alkoholičar i da je davao lekcije Kevinu Durentu.

Jusuf Nurkić (31) igra u Juti i ostavio je veoma dobar utisak u prvoj sezoni gdje je bilježio 10,9 poena i 10,4 skoka po meču. Stigao je tu preko Finiksa i Šarlota, a pričao je baš o epizodi u Sansima i o treneru Majku Budenholzeru (56). Javno ga je isprozivao, a spominjao je i Kevina Durenta.

"Bukvalno čovjek objašnjava Kevinu Durentu kako da pogodi koš. Da je meni nešto govorio ili Gordonu, Rojsu O'Nilu, Gejsonu Alenu. Ali, Durentu objašnjavati kako da postigne koš. To je kao pilotu da objašnjavaš kako da vozi avion. Ne znam, to je i meni i svima bio apsurd sistema u kakvom se nalazimo. Na kraju saznaš da je čovjek na kraju, ne znam da li treba reći, ali je zavisnik od alkohola. Imao je problem, to se zna", rekao je Nurkić u podkastu "X&O's chat" kod Edina Avdića.

Otkrio je kako su izgledali razgovori sa čovjekom koji je sa Milvoki Baksima osvojio titulu 2021. godine i koji je dva puta proglašavan za trenera sezone.

"Sastanci jedan na jedan, on ide da provocira. Bredlija Bila, Grejsona, govori im da nemaju pojma da treba da budu ovakvi ili onakvi. Meni je govorio da sam loš saigrač. Rekao sam mu 'legendo, sve možemo da pričamo, da li mogu nešto bolje, ali sad...'. On je ispred mene kao kamera, mali je, izaziva te na nekoj toj osnovi", zaključio je Nurkić.