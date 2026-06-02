logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Alkaraz u svemu kopira Đokovića: Objavio snimak, sad se čeka samo jedno

Alkaraz u svemu kopira Đokovića: Objavio snimak, sad se čeka samo jedno

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Karlos Alkaraz nastavlja da kopira Novaka Đokovića, sada je objavio i snimak toga na društvenim mrežama.

Karlos Alkaraz kopira Novaka Đokovića Izvor: Printscreen/X/rottenknee23/CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA

Karlos Alkaraz kopira Novaka Đokovića po svemu. Već neko vrijeme priča se o tome da je "ukrao" i servis Srbina, tačnije njegov izbačaj i način serviranja. Da se ugleda na najvećeg svih vremena pokazao je i po najnovijem snimku koji je objavio na društvenim mrežama.

Objavio je klip sa treninga na kom kopira proslave Đokovića. Jedna od njih je čuvena sa Vimbldona kada je "jeo travu" poslije titule. Na kraju je proslava koju je Novak pozajmio od legendarnog Guge Kuertena kada je nacrtao srce na šljaci. Doduše, fanovi više pamte Đokovićevu proslavu.

Sada se čeka samo jedno, da ovaj snimak vidi i sam Đoković. Novak je kroz karijeru bio poznat kao neko ko je volio da imitira druge, sjećaju se svi kako je imitirao Mariju Šarapovu, Rafu Nadala i mnoge druge. Sada drugi njega imitiraju.

Što se Alkaraza tiče, on je propustio Rolan Garos zbog povrede zgloba, pa je odlučio da se povuče i sa Vimbldona kako ne bi pogoršao povredu. Za to vrijeme trenira smanjenim intenzitetom.

Tagovi

Karlos Alkaraz Novak Đoković Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC