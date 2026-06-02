Alkaraz u svemu kopira Đokovića: Objavio snimak, sad se čeka samo jedno

Karlos Alkaraz nastavlja da kopira Novaka Đokovića, sada je objavio i snimak toga na društvenim mrežama.

Karlos Alkaraz kopira Novaka Đokovića po svemu. Već neko vrijeme priča se o tome da je "ukrao" i servis Srbina, tačnije njegov izbačaj i način serviranja. Da se ugleda na najvećeg svih vremena pokazao je i po najnovijem snimku koji je objavio na društvenim mrežama.

Objavio je klip sa treninga na kom kopira proslave Đokovića. Jedna od njih je čuvena sa Vimbldona kada je "jeo travu" poslije titule. Na kraju je proslava koju je Novak pozajmio od legendarnog Guge Kuertena kada je nacrtao srce na šljaci. Doduše, fanovi više pamte Đokovićevu proslavu.

Sada se čeka samo jedno, da ovaj snimak vidi i sam Đoković. Novak je kroz karijeru bio poznat kao neko ko je volio da imitira druge, sjećaju se svi kako je imitirao Mariju Šarapovu, Rafu Nadala i mnoge druge. Sada drugi njega imitiraju.

Što se Alkaraza tiče, on je propustio Rolan Garos zbog povrede zgloba, pa je odlučio da se povuče i sa Vimbldona kako ne bi pogoršao povredu. Za to vrijeme trenira smanjenim intenzitetom.