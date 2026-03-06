"Vidjeli smo šta nije dobro": Sandra Kolaković zna kako Srbija može do iznenađenja u gostima

Nova selektorka Srbije Sandra Kolaković istakla je da je svjesna grešaka iz prvog meča sa Švedskom i da će sada srpski tim probati da ih ispravi.

Ženska reprezentacija Srbije u subotu od 18 časova igra utakmicu 4. kola kvalifikacija za plasman na Evropsko prvenstvo. Srpske djevojke će na megdan sjajnoj Švedskoj, u Lundu, a meč počinje u 18 časova.

Nakon poraza 29:26 u Kragujevcu sada će selektorka Sandra Kolaković probati da dođe do prvog trijumfa na klupi nacionalne selekcije.

"Dan pred put smo odradili video analizu, vidjeli šta nije bilo dobro i šta moramo da ispravimo. Ono što je valjalo želimo da ponovimo, a to je sprečavanje njihovog kontranapada u potpunosti. Djevojke su bile samokritične i željne da dođemo do pravog rješenja i to mi se dopalo. Idemo da odmjerimo snage u revanšu, biće veoma teško, ali želimo da damo sve od sebe", rekla je Sandra Kolaković.

Oglasila se i Jovana Skrobić

Jedna od najiskusnijih i najboljih igračica sprske reprezentacije Jovana Skrobić je pred naredni meč istakla da je ekipa izvukla pouke iz poraza na domaćem terenu.

"Sada nam je jasnije na čemu moramo da radimo u budućnosti. Veoma dobro smo otvorili utakmicu, uživali smo u igri, a onda smo imali mali pad, ali raduje me što smo se do kraja borile. Nedostajalo nam je snage pred kraj, a danas ćemo se truditi da ispravimo greške i malo im otežamo put", rekla je Skrobić.







