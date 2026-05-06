Mladen Bojinović pred baraž za Mundijal: Mi smo Srbija, ne plašimo se nikoga!

Nebojša Šatara
Sportski direktor rukometne reprezentacije Srbije Mladen Bojinović poručio je pred baraž za Svetsko prvenstvo 2027. da se "orlovi" nikoga ne plaše, pa ni selekcije Mađarske.

Mladen Bojinović pred baraž za Mundijal između Srbije i Mađarske Izvor: Rukometni savez Srbije

Bivši kapiten Srbije vratio se u halu "Čair" u kojoj je sa nacionalnim timom pisao istoriju, kako bi novoj generaciji "orlova" prenio pobjednički mentalitet pred ključne mečeve baraža.

Utakmice protiv Mađarske na programu su 14. maja u Nišu (18 časova) i 17. maja u Vespremu.

Bojinović vjeruje da upravo pun "Čair" može da bude presudan faktor.

"Mi smo Srbija, mi ne treba da se plašimo nikoga. Svakome moramo da pokažemo zube, pogotovo ovdje u punom 'Čairu', da pošaljemo poruku da se vraćamo svjetskom vrhu",istakao je Bojinović, a prenio sajt Rukometnog saveza Srbije.

On je podsetio na uspješne dane generacije iz 2008–2012. godine, kada je upravo u Nišu izboren plasman na Svjetsko prvenstvo 2009.

"Trnci me prođu kada pogledam snimke iz tog perioda. To što sam doživio u Nišu ostaje upisano zlatnim slovima u mojoj karijeri. Volio bih da i ova generacija doživi isti osjećaj. Niška publika zna kada treba da podrži, a kada da pritisne protivnika. Nadam se da će 'Meraklije' ponovo napuniti tribine i da će se iz 'Čaira' ponovo krenuti ka velikim rezultatima", rekao je popularni "Dugi".

Banjalučanin je optimista kada je riječ o trenutnoj selekciji Srbije predvođenoj Raulom Gonzalesom.

"Pokazali smo snagu kolektiva u pobjedi protiv Njemačke. To je naša najjača snaga. Igrači su prihvatili sistem, u usponu smo. Pobjeda nad Nijemcima nam daje pravo na optimizam, a poraz od Austrije lekciju koju moramo da naučimo. Mađari su ozbiljan protivnik, redovni članovi top 10, ali dolaze čarterom direktno u Niš jer nas respektuju i plaše se. Mi imamo istorijski bolji skor protiv njih i vrijeme je da to potvrdimo na terenu".

Bojinović je inače posjetio Niš u okviru kampanje "Svi za Niš" i naglasio da istorija srpskog rukometa ne bi bila ista bez hale "Čair".

"Neka i ovoj generaciji sve dobro krene iz 'Čaira'", zaključio je sportski direktor "orlova".

(MONDO)

