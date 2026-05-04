Selektor Srbije objavio spisak za ključne utakmice: Mađari stižu u Niš, revanš u Vespremu

Rukometna reprezetacija Srbije nastavlja kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo protiv selekcije Mađarske.

Izvor: MN PRESS

Selektor rukometne reprezentacije Srbije Raul Gonzales je objavio spisak igrača na koje računa u dvomeču sa Mađarskom, u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Prva utakmica je na programu 14. maja u Nišu, a revanš susret tri dana kasnije u Vespremu. Interesovanje za prvu utakmicu u Čairu je izuzetno veliko i očekuje se da će "orlovi" imati veliki vjetar u leđa od navijača.

"Pozvao sam momke koji mogu da imaju određenu ulogu u ovim veoma bitnim utakmicama. Svako će imati svoj zadatak i mislim da momci koji su na spisku mogu da odgovore ovim izazovima. Očekuju nas dva teška meča, znam da će dvorana Čair biti ispunjena do posljednjeg mjesta i ta utakmica je veoma važna za nas, jer možemo da steknemo dobar kapital pred revanš. U Vespremu pada odluka, nemamo mnogo vremena, ali ovo što imamo iskoristićemo na najbolji način", rekao je Raul Gonzales, selektor Srbije.

Spisak igrača:

GOLMANI: Dejan Milosavljev, Vladimir Cupara, Luka Krivokapić

LEVA KRILA: Vanja Ilić, Marko Srdanović

DESNA KRILA: Vukašin Vorkapić, Darko Đukić

PIVOTMENI: Mijajlo Marsenić, Dragan Pešmalbek, Ivan Mićić

BEKOVI: Miloš Kos, Uroš Borzaš, Nikola Zečević, Stefan Dodić, Ognjen Cenić, Uroš Kojadinović, Uroš Mitrović, Brana Mirković

Reprezentacija Srbije će se okupiti u nedjelju, 10. maja u Beogradu, odakle će krenuti put Niša, gdje će boraviti do prve utakmice sa Mađarskom.