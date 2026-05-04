logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Selektor Srbije objavio spisak za ključne utakmice: Mađari stižu u Niš, revanš u Vespremu

Selektor Srbije objavio spisak za ključne utakmice: Mađari stižu u Niš, revanš u Vespremu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Rukometna reprezetacija Srbije nastavlja kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo protiv selekcije Mađarske.

Selektor Srbije objavio spisak za utakmice sa Mađarskom Izvor: MN PRESS

Selektor rukometne reprezentacije Srbije Raul Gonzales je objavio spisak igrača na koje računa u dvomeču sa Mađarskom, u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Prva utakmica je na programu 14. maja u Nišu, a revanš susret tri dana kasnije u Vespremu. Interesovanje za prvu utakmicu u Čairu je izuzetno veliko i očekuje se da će "orlovi" imati veliki vjetar u leđa od navijača.

Selektor Raul Gonzales je objavio spisak igrača na koje računa u ovim duelima.

"Pozvao sam momke koji mogu da imaju određenu ulogu u ovim veoma bitnim utakmicama. Svako će imati svoj zadatak i mislim da momci koji su na spisku mogu da odgovore ovim izazovima. Očekuju nas dva teška meča, znam da će dvorana Čair biti ispunjena do posljednjeg mjesta i ta utakmica je veoma važna za nas, jer možemo da steknemo dobar kapital pred revanš. U Vespremu pada odluka, nemamo mnogo vremena, ali ovo što imamo iskoristićemo na najbolji način", rekao je Raul Gonzales, selektor Srbije.

Spisak igrača:

GOLMANI: Dejan Milosavljev, Vladimir Cupara, Luka Krivokapić

LEVA KRILA: Vanja Ilić, Marko Srdanović

DESNA KRILA: Vukašin Vorkapić, Darko Đukić

PIVOTMENI: Mijajlo Marsenić, Dragan Pešmalbek, Ivan Mićić

BEKOVI: Miloš Kos, Uroš Borzaš, Nikola Zečević, Stefan Dodić, Ognjen Cenić, Uroš Kojadinović, Uroš Mitrović, Brana Mirković

Reprezentacija Srbije će se okupiti u nedjelju, 10. maja u Beogradu, odakle će krenuti put Niša, gdje će boraviti do prve utakmice sa Mađarskom.

Tagovi

Rukomet

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC