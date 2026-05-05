Brutalan start reprezentativca Srbije: Protivnik u krvi, Mitrović odmah isključen!

Dugo nismo vidjeli start kao ovaj koji je napravio srpski reprezentativac Uroš Mitrović.

Izvor: PETR STOJANOVSKI / imago sportfotodienst / Profimedia

Rukometaši Vardara nisu uspjeli da se plasiraju u polufinale Evropske lige pošto su u elimisani od francuskog Monpeljea. Nakon poraza 33:23 u prvom meču Vardar je u revanšu četvrfinala slavio 27:24, ali bilo je to nedovoljno za prolaz na Fajnal for.

Duel u Skoplju obilježilo je isključenje Uroša Mitrovića poslije samo 15 minuta igre.

Srpski reprezentativac koji je na spisku Raula Gonzalesa sa mečeva sa Mađarskom, napravio je prekršaj kakav dugo nismo vidjeli na rukometnim terenima i izgledalo je brutalno.

Išao je Mitrović dlanom snažno direktno u lice Valentina Portea i praktično ga nokautirao.

Francuski rukometaš ostao je na parketu sa licem prekrivenim krvlju, a Mitrović je odmah dobio crveni karton. Pogledajte njegov brutalan start!

One of the hardest tackles I’ve seen in a very long time.



Let’s hope Porte is okay.

: ehftv#handballpic.twitter.com/Vl8x8muRJF — Rasmus Boysen (@RasmusBoysen92)May 5, 2026

Prema prvim informacijama koje su objavili francuski mediji Valentinu Porteu je slomljen nos u ovom duelu, a ovako je izgledao kapiten Monpeljea dok je izlazio sa terena:

Izvor: Twitter/HandIntervalle/printscreen