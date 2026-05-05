logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Brutalan start reprezentativca Srbije: Protivnik u krvi, Mitrović odmah isključen!

Brutalan start reprezentativca Srbije: Protivnik u krvi, Mitrović odmah isključen!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Dugo nismo vidjeli start kao ovaj koji je napravio srpski reprezentativac Uroš Mitrović.

Brutalan start Uroša Mitrovića na meču Vardar Monpelje Izvor: PETR STOJANOVSKI / imago sportfotodienst / Profimedia

Rukometaši Vardara nisu uspjeli da se plasiraju u polufinale Evropske lige pošto su u elimisani od francuskog Monpeljea. Nakon poraza 33:23 u prvom meču Vardar je u revanšu četvrfinala slavio 27:24, ali bilo je to nedovoljno za prolaz na Fajnal for.

Duel u Skoplju obilježilo je isključenje Uroša Mitrovića poslije samo 15 minuta igre.

Srpski reprezentativac koji je na spisku Raula Gonzalesa sa mečeva sa Mađarskom, napravio je prekršaj kakav dugo nismo vidjeli na rukometnim terenima i izgledalo je brutalno.

Išao je Mitrović dlanom snažno direktno u lice Valentina Portea i praktično ga nokautirao.

Francuski rukometaš ostao je na parketu sa licem prekrivenim krvlju, a Mitrović je odmah dobio crveni karton. Pogledajte njegov brutalan start!

Prema prvim informacijama koje su objavili francuski mediji Valentinu Porteu je slomljen nos u ovom duelu, a ovako je izgledao kapiten Monpeljea dok je izlazio sa terena:

Izvor: Twitter/HandIntervalle/printscreen

Tagovi

Rukomet EHF Evropska liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC