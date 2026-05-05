"Osice" sedmu godinu zaredom ne daju pehar: ŽRK Borac osvojio Kup Republike Srpske!

Goran Arbutina
Sedmi put zaredom, ukupno 11. u istoriji pohar Kupa Republike Srpske ide u vitrine ŽRK Borac.

ŽRK Borac osvojio Kup Republike Srpske

Rukometašice banjalučkog Borca su odbranile trofej Kupa Republike Srpske.

Sedmi put zaredom, a 11. put u istoriji ŽRK Borac je osvojio Kup Republike Srpske, pošto je u finalu savladao Knežopoljku 33:19 (17:8).

Dubičanke su dobro otvorile meč vođstvom 4:1, ali je onda Borac serijom 7:0 stigao do 8:4 i od tog trenutka u potpunosti kontrolisao utakmicu.

Ana Veselić sa osam golova predvodila je Banjalučanke, ali je titula MVP-a finala pripala golmanu Tamari Pejić koja je bila fantastična i upisala 21 odbranu. Kod Knežopoljke sedam pogodaka dala je Ena Stijović, a golman Milica Pralica je imala 12 intervencija.

ŽRK Borac je osim pehara dobio i ček na 3.000 KM, a poraženi finalist ček na 2.000 KM.

