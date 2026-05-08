Veliki problem za Srbiju pred meč istine: Raul Gonzales dobio dvije loše vijesti

Raul Gonzales se suočava s velikim izazovima pred meč sa Mađarskom, jer su otpali ključni igrači, uključujući Vukašina Vorkapića.

Srbija protiv Mađarske bez Vukašina Vorkapića

Rukometna reprezentacija Srbije igra odlučujuće utakmice u baražu za Svjetsko prvenstvo 2027. godine protiv Mađarske, međutim nažalost selektor Raul Gonzales uporno se suočava sa problemima. Već sada zna da neće moći da računa na dvojicu izuzetno važnih reprezentativaca koje je imao u planu.

Poslije srednjeg beka Lazara Kukića, otpao je i Vukašin Vorkapić, starter na desnom krilu na prethodnom Evropskom prvenstvu za "orlove". Vorkapić je slomio prst i uganuo rame i zato neće moći da igra ni u jednoj od dvije utakmice baraža s Mađarima.

Umjesto njega, na spisku Srbije je pridodat Mateja Dodić iz Zagreba. On je već bio dio nacionalnog tima u revanš utakmici protiv Litvanije, kada je takođe bio naknadno pozvan umjesto Vorkapića, tako da mu rad sa selektorom Gonzalesom nije toliko nepoznat.

Podsjetimo, reprezentacija Srbije prvi meč protiv Mađarske igra 14. maja u Nišu u "Čairu" (18.00), dok je revanš zakazan za 17. maj u Vespremu.

Ko je na spisku Srbije?

  • GOLMANI: Dejan Milosavljev, Vladimir Cupara, Luka Krivokapić
  • LEVA KRILA: Vanja Ilić, Marko Srdanović
  • DESNA KRILA: Matej Dodić, Darko Đukić
  • PIVOTMENI: Mijajlo Marsenić, Dragan Pešmalbek, Ivan Mićić
  • BEKOVI: Miloš Kos, Uroš Borzaš, Nikola Zečević, Stefan Dodić, Ognjen Cenić, Uroš Kojadinović, Uroš Mitrović, Brana Mirković

