"Zmajevi" idu na Farska Ostrva sa dva gola minusa! Odluka o putniku na Mundijal pada u Toršavnu

Nebojša Šatara
Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od selekcije Farskih Ostrva u prvoj utakmici baraža za plasman na Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj i u subotu u Toršavnu će juriti dva gola minusa.

Izabranici Damira Doborca su zabilježili poraz od selekcije Islanda u tuzlanskoj dvorani "Mejdan" u prvom meču baraža za odlazak na Mundijal.

BiH - ISLAND 22:24 (10:12)

"Zmajevi" nisu dobro počeli meč u Tuzli jer su gosti brzo poveli s dva razlike 1:3, a potom je u osmom minutu direktan crveni karton dobio Dragan Šoljić.

Održavali su Farani "plus dva" do 7:7 sredinom poluvremena da bi u uspjeli da na odmor u poluvremenu odu ponovo sa dva gola prednosti (10:12).

Početkom drugog dijela, ponovo je BiH ušla mnogo rezervisanije, pa je gostujući tim brzo stekao rekordnih četiri pogotka viška - 11:15, ali onda je Doborčeva ekipa stegnula odbranu i istopila prednost.

Razbranio se nekadašnji golman Borca m:tel Zoran Radić a pogocima Farisa Čolakovića, "zmajevi" su napravili preokret i prešli u vođstvo prvi put poslije početnih 1:0 (17:16).

Uslijedili su potom akcije "gol za gol" na obje strane, pa je bilo najčešće neriješeno u tim trenucima.

U prilično izjednačenoj utakmici, gosti su poveli na pet minuta prije kraja (20:21), a svoju odličnu partiju odbranom je krunisao golman Farana Pauli Jakobsen, koji je zabilježio 15 odbrana na meču.

Od tada u naredna tri minuta nije postignut nijedan gol, pa su gosti uzeli minut odmora pred posljednjih 150 sekundi.

Hakun Tejgum je potom postigao dva vezana pogotka, ukupno 11 pogodaka večeras, Farani su otišli na dva razlike (21:23), pa je morao da reaguje tajm-autom i Doborac.

Ipak, gosti su uspjeli da do kraja sačuvaju dva gola i u revanšu za dva dana će imati malu prednost.

Najbolji u timu BiH bio je Faris Čolaković sa sedam golova, po četiri su postigli Adin Faljić i Domagoj Alilović, dok su golmani ukupno sakupili 11 odbrana - Radić je imao sedam, a Bekir Čordalija četiri uspješne intervencije.

Kod Farana pomenuli smo Tejguma sa 11 golova i Jakobsena sa 15 odbrana, a veliki doprinos trijumfu dao je i Vilhelm Poulsen sa pet pogodaka.

