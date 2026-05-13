Lino Červar se vratio trenerskom poslu iz penzije i preuzeo Pelister iz Bitolja

Legendarni hrvatski rukometni trener Lino Červar vratio se iz penzije i nastaviće karijeru u makedonskom Pelisteru, s kojim je potpisao dvogodišnji ugovor.

Izvor: Shutterstock

Pelister je u srijedu potvrdio senzacionalnu vijest objavljenu na portalu "Balkan Hendbol" da se Lino Červar vraća trenerskom poslu i da će sjesti na klupu kluba iz Bitolja.

"U našoj istoriji i identitetu nema malih ciljeva. Zato se uvijek moramo suočiti s izazovom, pratiti trend i unapređivati ​​projekat. Naša nova priča za sezonu 2025/26 počinje imenovanjem novog trenera. Naš izbor pao je na olimpijskog i svjetskog prvaka, čovjeka koji je sinonim za rukomet na ovim prostorima - Lina Červara. Hrvatski trenerski čarobnjak je zvanično novi trener i vođa projekta Pelistera i obavezao se na dvogodišnji ugovor s klubom i najrukometnijim gradom. O trenerskoj karijeri stručnjaka iz Umaga ne treba trošiti riječi. Bio je trener Italije, Hrvatske i Makedonije, vodio je Zagreb i Metalurg, osvojio gotovo sve titule s reprezentacijom svoje zemlje... Červar je u Makedoniji s Metalurgom i makedonskom reprezentacijom napravio velike stvari, afirmisao mnoge rukometaše, osvojio titule i od svojih mladih momaka stvorio zrele ličnosti. Smatramo da je ovo pravi trenutak da povjerimo projekat Linu Červaru i da se tako Pelister podigne na još viši nivo od godina osvajanja tri titule prvaka i učešća u Ligi šampiona. Lino Červar će uskoro biti predstavljen", navedeno je u saopštenju bitoljskog kluba.

Olimpijski i svjetski prvak sa reprezentacijom Hrvatske je u penziju otišao 2021. godine nakon neuspjeha sa "kockastima" na Svjetskom prvenstvu, ali po svemu sudeći, poželio se rukometa.

Červar vrlo dobro poznaje prilike u Sjevernoj Makedoniji, gdje je bio trener Metalurga i selektor te zemlje na Svjetskom prvenstvu 2017. godine.

(MONDO)