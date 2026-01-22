Čuveni hrvatski trener Lino Červar objasnio je u čemu je problem Srbije i zašto nije uspjela da prođe dalje na Evropskom prvenstvu.

Izvor: MN PRESS

Srbija je mogla da se nađe u narednoj fazi Evropskog prvenstva u rukometu, ali je sebi "pucala u noge". Napravila je senzaciju protiv Njemačke, pa je onda izgubila od Austrije koja nije imala nikakve šanse za prolaz. Šta se sve tu dogodilo? Pokušao je da objasni legendarni hrvatski trener Lino Červar (75).

"Znao sam tačno, poslije slavlja, fešte i komplimenata da naši ljudi sa našim mentalitetom neće odigrati kako treba kada bude bilo najvažnije. Trener nije spriječio, taj naš mentalitet. Ne smiješ da hvališ ekipu prije kraja i da pričaš da je to najbolja utakmica u posljednjih 15 godina. Nije to ništa, samo jedan meč. Važan je kontinuitet, oni ga nisu imali i zato idu kući", rekao je Červar.

Vidi opis Lino Červar: "Srbija nema vođu, zato je ispala" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Posebno je pohvalio njemačke rukometaše koji nisu odustajali, već su pokazali karakter i protiv Španaca.

"Nijemci su se vratili poslije šokantnog poraza od Srbije i u fantastičnoj utakmici dobili Španiju. Nikada Nijemce ne smijete da otpistujete, nikada. Sjetite se kako su na Olimpijskim igrama eliminisali Francuze, a Balić i ekipa su im dva puta uzeli zlato za 18 mjeseci, na Svjetskom prvenstvo u Portugalu 2003. i na Olimpijskim igrama u Atini 2004. godine, što je za svaku pohvalu."

"Srbija nema vođu"

Vidi opis Lino Červar: "Srbija nema vođu, zato je ispala" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Nekadašnji selektor Hrvatske i čovjek koji je sa "kockastima" osvojio i Svjetsko prvenstvo i Olimpijske igre smatra da "orlovi" nemaju pravog vođu.

"Šteta, mogli su imati bolju reprezentaciju, mogli su da budu bolji da imaju vođu. Vođa nije smio da dozvoli takav gaf i propust. Imali su drugi krug u svojim rukama. Mogli su da izbace jednu Njemačku", zaključio je Červar.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:12 Dejan Milosavljev odbrana Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)