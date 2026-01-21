logo
Nenad Peruničić: "Reći ću vam šta Hrvatska ima, a Srbija ne"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Nakon ispadanja Srbije sa Evropskog prvenstva u rukometu Nenad Perunučić je za hrvatske medije istakao šta je razlika između selekcije Hrvatske i srpskih "orlova".

Nenad perunicic hrvatska ima ono sto srbija nema Izvor: MN PRESS

Srbija je doživjela brodolom u posljednjem kolu grupne faze Evropskog prvenstva u rukometu, a to je iznenadilo i Nenada Peruničića. Legendarni srpski rukometaš je za "Tportal", govorio o razlikama između Hrvatske i Srbije u sportu u kome je nekada moćna Srbija - nestala.

Prvo se osvrnuo na meč sa Austrijom koji je došao samo dva dana nakon dominantne pobjede nad selekcijom Njemačke.

"Ne znam. Stvarno nemam pojma. Zbunjen sam. Pričam s ljudima, prijateljima, nikome nije jasno šta nam se dogodilo. Nemam racionalno objašnjenje. Kao da ne razumijem rukomet. Potpuno sam zbunjen. Činjenica je da smo se podigli, da nas je selektor Raul nadogradio. Pokazali smo da možemo da pariramo, ali ne razumijem zašto nema kontinuiteta. To je ono što nas sve zbunjuje. Gledali ste nas protiv Španije i Njemačke. Srbija je definitivno konkurentna, ali očito postoji neki problem. Koji je to problem, stvarno ne znam. Jako mi je žao. Bili smo blizu, igrali smo dobro... Drugo poluvrijeme protiv olimpijskog vicešampiona Njemačke... Pa razbili smo ih sa sedam razlike. Zato mi ništa nije jasno", rekao je poraženi Nenad Peruničić.

Da vam kažem šta je razlika Srbije i Hrvatske

Hrvatska nije briljirala do sada, ali je savladala Gruziju i Holandiju i prošla je u drugi krug. U odnosu na meč sa Švedskom znaće se da li će dalje prenijeti bodove. A šta to Hrvatska ima, a Srbi nemaju?

"Vi ćete proći dalje i ako igrate loše, mi nećemo. To je činjenica. Kako to objasniti? Jednostavno. Hrvatska ima rutinu i autoritet koji se nasljeđuje iz generacije u generaciju. Vi znate kako se pobjeđuje, kako se osvajaju medalje. Mi ne znamo. Imate u rukometu ono što mi imamo u košarci. Ne znam, mišljenja sam da nam treba samo jedan pravi rezultat da bude okidač. Nakon Njemačke sam vjerovao da je to konačno to, da smo tu. Imamo sjajne igrače, u ozbiljnim klubovima igraju važne role, neke od njih sam ja ubacio u reprezentaciju... Stvarno sam vjerovao da je ovo prvenstvo ono koje toliko dugo čekamo. Nažalost, prevario sam se.

Daću vam jedan primjer koji možda najbolje pokazuje što je Hrvatska u rukometu. Gledao sam utakmicu protiv Holandije. Holanđani su igrali predivan, atraktivan rukomet. Baš sam uživao. Hrvatska se mučila. A onda, pogledaš na kraju rezultat i vidiš prilično laganu pobjedu Hrvatske. Tu je ta razlika između Srbije i Hrvatske. Tu je razlika između Holandije i Hrvatske. S jedne strane imaš atrakciju i oku ugodan stil rukometa, s druge imaš jasan i ozbiljan sistem. Jasno je što će na kraju pobijediti", zaključio je Nenad Peruničić.

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

01:34:23
Priča za medalju: Nenad Peruničić
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Tagovi

Srbija Hrvatska Rukomet Evropsko prvenstvo

