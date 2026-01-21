Crnogorci sramno napali kapitena Srbije: "Da proba da igra za Hrvatsku sljedeći put?"

Crnogorski portal "CGsport.me" sramno je napao kapitena Srbije Mijajla Marsenića jer je odabrao da stane pod srpsku trobojku.

Reprezentacija Srbije je izgubila od Austrije u trećem kolu Evropskog prvenstva u rukometu i na kraju zbog toga ispala sa Evropskog prvenstva. Na tom meču je rekorder po broju nastupa na Evropskim prvenstvima u dresu Srbije postao Mijajlo Marsenić, ali se to nije svima svidjelo.

Sportski portal "CGsport.me" imao je skandaloznu objavu upućenu pivotu srpske selekcije dan nakon ispadanja Srbije i završetka takmičenja.

"Rođen u Beranama. Ponikao u Beranama, Najteži poraz - od Crne Gore. Neće da bude "seljačka ekipa dok je on kapiten". Pobijedili Njemačku, izgubili od Austrije i ispali. Biće bolje u drugom krugu izvlačenja reprezentacija... Da proba za Hrvatsku da igra?", piše u objavi ovog portala.

Šta je sporno kolegama iz Crne Gore?

Mijajlo Marsenić je rođen u Beranama, tamo je počeo da igra rukomet, a kao vrlo mlad otišao je u Partizan i tu se razvio kao rukometaš zajedno sa Lazarom Kukićem, Bogdanom Radivojevićem i velikim brojem srpskih "A" reprezentativaca. Crna Gora ga nikada nije zvala, Srbija jeste.

"Nije bilo nikakvih drugih ponuda. U mlađim kategorijama reprezentacija Crne Gore nikada nije obraćala pažnju na mene. Uvijek su neki drugi igrači bili u fokusu i zahvalan sam im na tome. Ja sam bez ikakvog razmišljanja prihvatio poziv reprezentacije Srbije jer moja porodica potiče iz srpske strane Crne Gore. Mi u Beranama smo većinom ta strana i nije mi uopšte bilo teško da odaberem. Ovoj reprezentaciji sam zahvalan jer da je nije bilo ne bih napravio karijeru kakvu imam. Ne kažem da je sad to neka strašna karijera, ali nije ni loša. Dugujem ovoj reprezentaciji sve i dok sam zdrav biću tu", rekao je Marsenić u intervjuu za MONDO.

Kako je Crna Gora prošla?

Selekcija Crne Gore je ovo Evropsko prvenstvo završila kao posljednja na tabeli svoje grupe bez osvojenog boda. Prvi je Slovenija pobijedila 41:40, zatim su Farska Ostrva bila bolja 37:24, a na kraju je Švajcarska pobijedila 53:26 i tako je zakucala Crnogorce za dno.

A šta je sa Crnom Gorom?

Pričala je Andrijana Budimir za MONDO o momentu kada se 2006. godine raspala Srbija i Crna Gora. Tada su brojne rukometašice iz Srbije krenule da igraju za komšije - Katarina Bulatović iz Kragujevca, Ana Đokić iz Aranđelovca, Bojana Popović iz Niša, Mirjana Milenković iz Kruševca...

