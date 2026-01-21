Danas završno ročište u sporu RK Borac i Torbice: Stigao i Draško Stanivuković u svojstvu svjedoka

U Osnovnom sudu u Banjaluci danas se održava završno ročište u višegodišnjem sporu između RK Borac i Nebojše Torbice oko vlasništva nad prostorom u Srpskoj ulici. Gradonačelnik Draško Stanivuković danas će svjedočiti u pomenutom sporu.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Danas se u Osnovnom sudu u Banjaluci od 13 časova održava završno ročište u suđenju za vlasništvo nad prostorom u Srpskoj ulici (prostor Mek tir paba).

Tako spor između RK Borac i Nebojše Torbice, koji traje skoro četiri godine, ulazi u završnu fazu.

RK Borac je nedavno dobio dobre vijesti, s obzirom da je da je Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) poništila upis spornog prostora na ime Nebojše Torbice.

Pred današnje ročište medijima su se obratili predsjednik RK Borac Darko Savić i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković koji je prisutan na današnjem ročištu u svojstvu svjedoka.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

„Danas sam u svojstvu gradonačelnika pozvan u predmetu jednog važnog poslovnog prostora koji pripada našem najtrofejnijem Rukometnom klubu Borac. Mi imamo dovoljno dokaza i kao Grad koji govore u prilog tome. Jedan od ključnih je da je Grad još davne 1988. godine izdao građevinsku dozvolu koja glasi na RK Borac. Mi smo to dostavili i samom klubu iz naših arhiva da je zaključkom Skupštine grada iz 1985. godine data prilika da se preko fonda za obnovu daju sredstva da RK Borac od tih i svojih sredstava kupi taj prostor i da Borac ima nešto takvo u svom vlasništvu. Od tih kirija poslije toga Borac je sam sebe i svoj rad finansirao“, rekao je Staniuković.

Kako kaže gradonačelnik njegova je dužnost da pred licem pravde posvjedoči ono što je u njegovom domenu te da je neupitno vlasništvo RK Borac nad spornim prostorom.

„Moja dužnost je da, kao neko ko razumije potrebe RK Borac i da razumije šta je pravda i istina, pred licem pravde posvjedočim ono što mogu u tom domenu. U dopisu koji sam potpisao, napisali smo da priznajemo i prihvatamo vlasništvo RK Borac, da je to za nas neupitno i ono što je važno reći da u evidenciji grada ovaj prostor nije pripadao Banjaluci. Mislim da je to dovoljno što ja mogu sa strane institucija Grada Banjaluke i mene kao gradonačelnika da se izborimo za ono što pripada Borcu“, rekao je on i dodao:

„Mi ovaj klub pomažemo koliko možemo i u jednom trenutku kada su sredstva bila blokirana pomogli smo sa 100.000 KM. Putujući kroz mnoge gradove i zemlje Evrope, prilikom posjete kada kažete Banjaluka ljudi pitaju RK Borac. Zaista je to sinonim i naš grad je u Evropi po tome prepoznatljiv. Apelujem da se svi zajednom izborimo da Borac napreduje i pozivam republičke institucije da dodatno pomognu. Stalo nam je da ovaj klub napreduje i da dalje na najbolji mogući način putem svijeta sporta predstavlja Banjaluku.“

Stanivuković je komentarisao i činjenicu da je ovo suđenje bilo zatvoreno za javnost.

„Smatram da je dobro da ovakve stvari budu otvorene za javnost. Mogu da posvjedočim da na svakom suđenju na kojem sam ja bio lični akter u svojstvu okrivljenog bilo otvoreno za javnost. Smatram da je to dobro jer sve što je transparentno daje manje mjesta za spekulaciju. Ja protiv te druge strane nemam ništa lično, ovo je institucionalna priča i da je drugačije ja bih rekao drugačije. Da ovaj prostor pripada Gradu ja bih se borio da pripadne Gradu, uz svu ljubav prema rukometnom klubu. Ali kad nije onda nije, kad jeste onda jeste“, zaključio je Stanivuković.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Predsjednik RK Borac Darko Savić naglasio je kako ne smije komentarisati suđenje te se zahvalio gradonačelniku što je došao da podrži borbu RK Borac.

„Ja lično, a ni klub ni Banjaluka ne smiju da zaborave današnji dolazak i nadam se samo da će pravda ipak da pobijedi. Da će ono što je decenijama bilo Borčevo ostati u vlasništvu Borca i da ćemo na osnovu toga moći njegovati nove generacije mladih sportista kako iz Banjaluke tako iz cijele Republike Srpske“, poručio je Savić.