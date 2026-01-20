Hrvatski mediji: "Srbi umislili da su prvaci Evrope zbog jedne pobjede"

Evo šta pišu hrvatski mediji o ispadanju srpskih rukometaša na Evropskom prvenstvu.

Izvor: Gerhard Koffler / imago sportfotodienst / Profimedia

Muška rukometna reprezentacija Srbije još jednom je završila učešće na velikom takmičenju u prvoj fazi turnira. Iako su dobili olimpijskog viceprvaka Njemačku (30:27), ponovo su uprskali kada je bilo najvažnije, tako da je već u narednoj utakmici usluhedilo bolno otrežnjenje i poraz od Austrije (26:25).

Nažalost, nije to ništa novo na šta nismo navikli od srpskih rukometaša, a da stvar bude gora - i većina rukometnog sveta znala je da će se baš to dogoditi, što je samo otežavajuća okolnost za budućnost ovog sporta kod nas. Dobili su još jednu lekciju o tome kako ne treba igrati važne utakmice, dok će ovo biti takođe biti još jedan teret koji će ponijeti naredna generacija rukometaša i koji će probati da ga ispravi u budućnosti...

Za to vrijeme, naslađuju se i komšije Hrvati. Iako je Hrvatska prethodne noći igrala protiv Holandije vrlo važnu utakmicu, mediji u Hrvatskoj stigli su naširoko da se bave srpskim rukometašima čiji im je neuspjeh došao kao "kec na jedanaest", kao još samo jedna u nizu potvrda da su Srbi daleko od evropskog vrha.

Tako je "Večernji list" nažalost u dva naslova rekao sve o srpskom rukometu koji od 2012. godine sanja uspjeh: "Srbi šokirani! Dobili Nijemce i umislili da su prvaci Evrope, sad bi mogli ispasti s Eura", pa je nešto kasnije poslije pobjede Njemačke nad Španijom stigla i potvrda ove prvobitne vijesti: "Srbija je ispala s rukometnog Eura! Šokirali Nijemce, poletjeli pa dobili šamar kakvog će pamtiti".

Na "Jutarnjem listu" su sarkastično "Moćna Srbija", a slavi se pobjeda Nijemaca: "Nijemci srušili Špance i izborili drugi krug Eura, a Srbe poslali kući". Nešto umjereniji bio je portal "24 sata" koji je debakl Srbije naslovio samo: "Šok za Srbiju! Imala je prolaz u svojim rukama pa ispala s Eura".

Podsjetimo, Srbija je završila na posljednjem mjestu u svojoj grupi na Evropskom prvenstvu, iza Austrije, Njemačke i Španije, a ovo je samo još jedan u nizu neuspeha srpskog rukometa. Čak i sa renomiranim i skupo plaćenim Raulom Gonzalesom.

