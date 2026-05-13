Srbija igra meč generacije u Čairu: "Moramo da se plasiramo na Svjetsko prvenstvo"

Srpski rukometaši optimisti pred prvi meč baraža za odlazak na Svetsko prvenstvo protiv Mađarske.

Rukometna reprezentacija Srbije igra odlučujuće utakmice u baražu za Svjetsko prvenstvo 2027. godine protiv Mađarske, a uprkos brojnim problemima sa povredama - izabranici Raula Gonzalesa su optimisti.

Tako je Darko Đukić pred meč u "Čairu" (četvrtak, 18.00) rekao da je izuzetno motivisan posebno jer će zaigrati u hali u kojoj je napravio prve rukometne korake: "Biće to poseban dan za mene, emotivan prije svega, jer ću zaigrati u rodnom gradu, pred mojim sugrađanima. Ne sjećam se kada sam posljednji put igrao u Čairu, ali znam da jedva čekam sutrašnji meč. Tradicionalno nas Niš nikada nije iznevjerio, a siguran sam da će tako biti i sutra", rekao je Đukić.

"Znam da je interesovanje za utakmicu izuzetno veliko i da se traži karta više već duže vrijeme, tako da sam siguran da će atmosfera u dvorani biti na visokom nivou. To što Meraklije znaju da naprave je nešto nestvarno i potpuno nevjerovatno, mislim da reprezentacija decenijama ima najbolju podršku baš u mom gradu", rekao je on.

Da li su ovo mečevi godine za ovu generaciju? "Slažem se, jer je nepotrebno isticati koliko su nam ove utakmice bitne i zašto moramo da se plasiramo na Svjetsko prvenstvo. Propustili smo prošli šampionat Starog kontinenta, ne smijemo da uradimo to ponovo, pogotovo što je ovo kvalifikacioni za Olimpijske igre. Mirno, organizovano, strpljivo, nema potrebe da jurcamo i rješavamo brzo napade, osim ako nisu iz kontre. Mađari imaju zaista sjajan tim, skup odličnih individualaca, prije svega mislim na pivotmene koji su među najboljim na svijetu. Veoma su teški, veliki i biće izazovno igrati sa njima, jer su svjesni svoje snage i mogućnosti. Moraćemo u odbrani da budemo nepogrešivi i da zatvaramo sve njihove ideje. Mislim da smo se taktički dobro pripremili i da ćemo spremni dočekati današnju utakmicu", rekao je Đukić.

Šta kaže Mateja Dodić?

Mladi Mateja Dodića će činiti bekovski tandem sa Darkom Đukićem s obzirom na to da je zbog povrede u posljednji čas otpao Lazar Kukić na koga Raul Gonzales neće moći da računa.

"Sport bez pritiska ne bi bio zanimljiv, normalno je da postoji taj neki mali pritisak, ali ne bi trebalo da se pretvara u nešto veliko, kako ne bismo zgrčeni. Treba da budemo na visini zadatka, fokusirani i skoncentrisani na zadatke koje imamo, da svi zajedno funkcionišemo kao ekipa. Ne bi trebalo pritisak da se pretvori u nešto negativno", rekao je Mateja Dodić koji igra u Zagrebu i dobro poznaje brojne reprezentativce Mađarske protiv kojih je uglavnom igrao u juniorima.

"Šta može da presudi? Naša odbrana, nadam se da iz tog segmenta možemo da izvučemo dobru polukontru i da zabijamo lake golove. U napadu moramo da budemo staloženi, da ne brzamo, da čekamo priliku i da je iskoristimo maksimalno", podvukao je Dodić.

Ko je na spisku Srbije?

GOLMANI : Dejan Milosavljev, Vladimir Cupara, Luka Krivokapić

: Dejan Milosavljev, Vladimir Cupara, Luka Krivokapić LIJEVA KRILA : Vanja Ilić, Marko Srdanović

: Vanja Ilić, Marko Srdanović DESNA KRILA : Matej Dodić, Darko Đukić

: Matej Dodić, Darko Đukić PIVOTMENI : Mijajlo Marsenić, Dragan Pešmalbek, Ivan Mićić

: Mijajlo Marsenić, Dragan Pešmalbek, Ivan Mićić BEKOVI: Miloš Kos, Uroš Borzaš, Nikola Zečević, Stefan Dodić, Ognjen Cenić, Uroš Kojadinović, Uroš Mitrović, Brana Mirković

Podsjetimo, reprezentacija Srbije prvi meč protiv Mađarske igra 14. maja u Nišu u "Čairu" (18.00), dok je revanš zakazan za 17. maj u Vespremu.

