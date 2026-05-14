Srbija bez Tijane Bošković se sprema za Ligu nacija

Nebojša Šatara
Reprezentacija Srbije počela je pripreme za Ligu nacija.

zenska reprezentacija srbije u odbojci u ligi nacija 2026. Izvor: MN PRESS

Ženska seniorska reprezentacije Srbije od kraja aprila sprovodi pripreme za VIII Ligu nacija 2026. Seniorke Srbije će prije početka Lige nacija igrati na turniru "Aia Kup" u Đenovi sa Italijom, Poljskom i Turskom od 22. do 24. maja.

Na pripremama u Beogradu trenutno treniraju 23 reprezentativke, a očekuje se uključivanje u rad Rade Perović, dok nema najbolje srpske igračice Tijane Bošković poslije njenog spektakularnog kraja sezone.

Pod Terzićevim vođstvom treniraju

  • Slađana Mirković, Marija Miljević i Ana Jakšić (tehničari)
  • Vanja Bukilić, Tara Taubner, Mina Mijatović i Anja Zubić (korektori)
  • Bojana Gočanin, Stefana Pakić i Aleksandra Jegdić (libera), Maja Aleksić, Hena Kurtagić, Minja Osmajić, Maša Kirov, Jelena Delić, Ljubica Milojević i Ana Malešević (blokeri)
  • Aleksandra Uzelac, Vanja Ivanović, Branka Tica, Jovana Cvetković, Nina Čajić i Nađa Antonović (primači).

U stručnom štabu su Zoran Terzić, prvi trener, Branko Kovačević, Stevan Ljubičić, Jelena Blagojević, Igor Žakić (drugi treneri), Bojan Perović, Bojan Stupar (statističari), dr Vladimir Banković, Marko Stojanović (kondicioni treneri), dr Dejan Aleksandrić (lekar), Siniša Mladenović, Aleksandar Nedović, Antonio Tome del Olmo (fizioterapeuti) i Dimitrije Pušić (tim menadžer).

Liga nacija vraća odbojkašice u Beogradsku arenu

Reprezentativke Srbije početkom juna počešće učešće u Ligi nacija protiv Tajlanda u Nanđingu, potom će druge sedmice takmičenja igrati na Filipinima, a u trećoj nedjelji će biti domaćini - u Beogradskoj areni.

U najvećoj srpskoj dvorani Srbija će igrati protiv Bugarske 8. jula, Francuske 9. jula, Njemačke 11. jula i Holandije 12. jula.
Plasman na Finalni turnir, koji će se odigrati od 22. do 26. jula u Makau, u Kini, pored domaćina izboriće još 7 reprezentacija. Takmičenje će početi od četvrtfinala.

