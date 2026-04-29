Selektor Srbije skratio spisak: Ovo je 19 uzdanica za Ligu nacija, kreće "operacija Ningbo"

Izvor: MN PRESS

Selektor odbojkaške reprezentacije Srbije George Krecu skratio je spisak igrača koji počinju pripreme za Ligu nacija. Okupljanje je zakazano za ponedjeljak, 4. maja, a na spisku se nalazi 19 odbojkaša.

Na spisku su:

Tehničari: Nikola Jovović, Vuk Todorović, Aleksa Batak

Korektori: Dušan Nikolić, Veljko Mašulović, Aleksandar Šoša

Libera: Vukašin Ristić, Stefan Negić

Blokeri: Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Aleksandar Stefanović, Stefam Kokeza, Andrej Rudić

Primači: Miran Kujundžić, Pavle Perić, Nikola Brborić, Vuk Kulpinac, Lazar Marinović, Žarko Ubiparip.

Raspored i format takmičenja

Muška seniorska reprezentacija Srbije igraće u Ligi nacija u okviru prve sedmice u Braziliji, u Brazilu protiv Argentine (srijeda, 10. jun, 21.30), Belgije (petak, 12. jun, 21.30), Brazila (subota, 13. jun, 16.00) i Bugarske (nedjelja, 14. jun, 19.30 časova po našem vremenu).

U okviru druge sedmice, Srbija će igrati u Orleanu, u Francuskoj protiv Japana (srijeda, 24. jun, 13.30), Kube (petak, 26. jun, 20.30), Francuske (subota, 27. jun, 20.30) i SAD (nedjelja, 28. jun, 20.30).

Seniori Srbije će biti domaćini treće sedmice (od 15. do 19. jula) u Beogradskoj Areni u Beogradu, a igraće protiv Turske (srijeda, 15. jul, 20.00), Ukrajine (četvrtak, 16. jul, 20.00), Njemačke (subota, 18. jul, 20.00) i Slovenije (nedjelja, 19. jul, 20.00).

Srpska ekipa će tokom interkontinentalnog dijela takmičenja neće igrati protiv Italije, Poljske, Irana, Kanade i Kine.

Plasman na Finalni turnir, koji će se odigrati od 29. jula do 2. avgusta u Ningbou, u Kini, pored domaćina izboriće još sedam reprezentacija. Takmičenje će početi od četvrtfinala. Na Finalnom turniru će igrati domaćin i sedam najuspješijih selekcija sa ukupne tabele po završetku interkontinentalne runde takmičenja.