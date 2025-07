Srbija pred ispadanjem iz Lige nacija!

Srbija je poražena od Italije u Ligi nacija.

Izvor: MN PRESS

Srbija je pretrpjela još jedan poraz u Ligi nacija, ovog puta Italija je bila bolja 3:0 (25:15, 25:14, 25:16). Ovo je osmi vezani poraz srpskih momaka u Ligi nacija, a pred njima su još tri utakmice kroz koje će pokušati da promijene stanje na tabeli. Očekuju ih dueli protiv Ukrajine, Kanade i Slovenije.

Italija je vrlo ubjedljivo došla do pobjede. Može se reći da se ujednačena borba u prvom setu vodila sve do rezultata 10:12, a onda je srpski tim potpuno posustao. U serijama su rivali uvećavali prednost, tako Srbija nije imala mnogo šansi da dođe do preokreta. Činilo se da je drugi set prilika da se popravi utisak, ali... Srbija je Italiji parirala do 4:4, a onda je uslijedio niz od šest poena (10:4). Tako se igralo i u nastavku - Italijani su nizali poene, a Srbija tek u nekim momentima prekidala njihov nalet.

U posljednjem setu Srbija ponovo nije imala nikakvu šansu. Italija je povela 7:3, ponovo u ranoj fazi meča, a onda je ubrzo na semaforu stajalo i 14:6. Poraz "plave čete" bio je neizbježan, pošto je razlika bila prevelika da bi se napravilo bilo kakvo iznenađenje u susretu.

Najefikasniji u timu Srbije bio je Marko Ivović koji je postigao osam poena, slijedio ga je Aleksandar Nedeljković sa šest, dok je Dražen Luburić dodao četiri, isto toliko imao je i Aleksandar Stefanović. Na drugoj strani, Alesandro Mićeleto je postigao 16. Poslije osmog vezanog poraza, Srbija ostaje na posljednjem mjestu tabele sa svega jednom pobjedom, onom protiv Turske u prvom meču Lige nacija.

