Nikola Grbić bez milosti protiv Srbije: Treći poraz "orlova" u Ligi nacija

Poljska je pobijedila Srbiju ubjedljivo u Ligi nacija. Nikola Grbić se na kraju radovao. Treći poraz srpskog nacionalnog tima na turniru.

Izvor: Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Odbojkaši Srbije doživjeli su i treći poraz u prvoj nedjelji Lige nacija. Poslije Kine i Japana pobjedu je odnijela i Poljska, selekcija koju sa klupe predvodi Nikola Grbić nije imala milosti - 25:21, 25:20, 25:23. Bio je to četvrti uzastopni trijumf njegove ekipe na ovom takmičenju.

U prvom i drugom setu "orlovi" su bili dosta loši. Prvi set počeo je vođstvom od 7:1 za Poljake i to je bila prednost koja nije mogla da se stigne, uspjela je Srbija da dođe do samo "-2" (22:20), ali to je bilo to. U drugom setu su Poljaci takođe sve vrijeme vodili, Srbija je prišla na 20:19, ali je od tog momenta dobila samo jedan poen do kraja seta.

Najuzbudljivije je bilo u trećem setu kada je srpski tim poveo sa 13:11. Poljska je dobila tri poena u nizu, ali tim George Krecua nije odustajao. Držao se, vratio se u igru i igralo se poen za poen sve do same završnice seta (19:19) u kom je Poljska bila bolja i završila je posao u tri seta.

