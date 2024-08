Nikola Grbić odveo Poljsku u finale Olimpijskih igara u Parizu!

Reprezentacija Poljske pod vođstvom novog selektora ostvarila istorijski uspjeh.

Izvor: Adam Warzawa/PAP

Srpski odbojkaški stručnjak Nikola Grbić uveo je reprezentaciju Poljske u finale Olimpijskih igara u Parizu! Njegov tim savladao je u četvrtfinalu Sjedinjene Države 3:2 u setovima i ostvario najveći uspjeh u istoriji poljskog tima još od Olimpijskih igara u Montrealu 1976. godine, kada su bili šampioni.

Poljaci će u finalu u subotu 10. avgusta igrati protiv Italije ili Francuske, od 13 časova. Naravno, biće to Grbiću drugo finale Igara, jer je prvo odigrao 2000. godine u Sidneju i u dresu SR Jugoslavije kao tehničar "plavih". Sada će biti u selektorskoj ulozi i biće to kruna njegovog rada u Poljskoj, bez obzira na to što je tamošnju "A" selekciju vodio i ranije do ogromnih uspjeha - zlata na Svjetskom prvenstvu 2023, srebra na Svjetskom prvenstvu 2022, do titule Lige nacija 2023. i dvije bronze u tom takmičenju... Ništa nije uporedivo sa olimpijskom medaljom, a on ju je već obezbijedio!

Poljaci su na putu ka finalu u grupnoj fazi pobijedili Egipat, Brazil i izgubili od Italije. U četvrtfinalu Igara su eliminisali Sloveniju rezultatom 3-1, a sada su nanijeli bolan poraz ekipi Džona Speroua, koji je Amerikance 2016. vodio do bronze u Riju.

