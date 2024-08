Srbija ima novu šansu za medalju u Parizu: Ukrajinac pobijedio i za Matu Nemeša!

Mate Nemeš je zahvaljujući Parvisu Nasibovu došao do repesaža i prilike da osvoji bronzu.

Srbija ima šansu za treću medalju na Olimpijskim igrama. Mate Nemeš mogao bi da se bori za bronzu u Parizu. Uspio je da uđe u repesaž i to zahvaljujući Ukrajincu Parvisu Nasibovu. On je ušao u finale i borbu za zlato u rvanju grčko-rimskim stilom do 67 kilograma.