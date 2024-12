"On nije moj otac! Jeste biološki, ali na sve druge načine - nije": Ispovijest ćerke legendarnog Denisa Rodmana

Ćerka Denisa Rodmana otkrila je da legendarnog košarkaša ne gleda kao oca.

Izvor: Michele Eve Sandberg / Shutterstock Editorial / Profimedia

Triniti Rodman (22) je ćerka legendarnog košarkaša Denisa Rodmana, ujedno je i uspješna fudbalerka i reprezentativka Sjedinjenih Američkih Država. Ona je nedavno govorila o bivšem igraču Detroita i odnosu sa njim, a javnost je šokirala izjavom da ga zapravo i ne smatra ocem.

Triniti je odlučila, da poslije godina ćutanja, napokon prizna: "Pokušavali smo da živimo sa njim, ali on je stalno pravio kućne žurke. Dovodio je neke čudne djevojke... Oduvijek je volio popularnost i kamere. Stalno sam plakala, ljudi oko mene su se pitali šta mi se to događa. Dešavalo se da ga ne viđam mjesecima", ispričala je u podkastu "Kol hr dedi".

"Kad me pozove na telefon, javim se samo da bi mi savjest bila čista. Njemu je potrebno da čuje moj glas, to je jedini razlog zašto podignem slušalicu. Ne činim to zbog sebe. On nije moj otac. Jest biološki, ali na sve druge načine - nije. Jako dugo sam se suzdržavala, ali teško mi je da držim svu ovu ljutnju u sebi."

"Oprosti što nisam bio otac kakvog si htjela"

Nedugo poslije ispovijesti oglasio se i legendarni košarkaš. Rodman je na svom instagram profilu napisao: "Oprosti što nisam bio otac kakvog si htjela, ali u svakom slučaju sam pokušavao. I dalje pokušavam i nikad neću prestati. Nastaviću da pokušavam i kad ti kao odrasloj osobi kažu da mi ne odgovaraš na pozive. Nastaviću da pokušavam čak i kad je teško i ako bude potrebno puno vremena", započeo je.

"Uvijek sam tu i uvijek ti govorim koliko sam ponosan na tebe. Uvijek sam imao jednu želju, želio bih da me moja djeca zovu i da dolaziš da me posjetiš. Nadam se da će mi se jednog dana to ostvariti. Tu sam i još uvijek se nadam da ću se jednom javiti na tvoj poziv. Imaš moj broj, vidiš moje pozive. I dalje sam tu. Denis Rodman - tata."

Rodman je imao još i da doda: "I da, stalno te gledam kako igraš. Dolazio sam na tvoje utakmice pa su mi govorili da se ne pojavljujem zbog toga ko sam, a samo sam htio da te podržim. Zato bih te gledao s balkona hotelske sobe, da svi budu sretni. Volim svu svoju djecu", zaključio je legendarni košarkaš.

Turbulentan život legende

Izvor: Profimedia

Proslavljeni košarkaš tokom čitave karijere nosio je epitet kontroverzne ličnosti. Rodman ima troje djece, takođe je bio u kratkom braku sa Karmen Elektrom, ali i u romantičnom odnosu sa Madonom.

Kad je o Triniti riječ, ona je ćerka iz braka sa Mišel Mojer, sa kojom se vjenčao 1999, a službeno razveo 2012. Iz tog braka Rodman ima i sina Denisa Juniora, koji se takođe bavi košarkom. Bivši košarkaš Detroita je bio poznat i po zavisnosti od alkohola.

I pored turbulentnog života uspio je da osvoji pet NBA prstena, najduže se zadržao i Detroitu od 1986. do 1993, potom je igrao za San Antonio, Čikago, Lejkerse, Dalas. U sezoni 2003/04 igrao je i u Dži ligi, a karijeru je završio u Engleskoj. Triniti je fudbalerka Vašington Spirita, dok je za reprezentaciju SAD odigrala 46 utakmica i postigla 10 golova.