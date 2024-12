"Čujem od ljudi da se Jokić ponovo ugojio": Somborac igra u formi života, a sad im je trn u oku!

Nevjerovatne teorije stižu iz Amerike da je Nikola Jokić glavni razlog loših igara Denvera, dok igra u formi života. Istovremeno ga optužuju da se ugojio.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Denver ne igra dobro ove sezone i zauzima tek šesto mjesto na Zapadu uz skor 14-11, a ne pomaže ni što ima najboljeg igrača svijeta Nikolu Jokića. Prosto je nevjerovatno da ekipa ne koristi igrača koji gotovo da bilježi tripl-dabl prosjek ove sezone (31 poen, 13 skokova i 9,8 asistencija po meču), a tako je bilo i prethodne noći kada su Nagetsi doživjeli neočekivan poraz na gostovanju Portlandu, jednom od najgorih timova lige.

Iako je Jokić na tom meču postigao 34 poena, uz sjajan koš za izjednačenje na 124:124, mediji su njega okrivili za poraz zbog "loše odbrane" u posljednjem napadu Portlanda na meču kada je Aferi Sajmons postigao poene. I ne samo to, mnogo je još onih koji šire negativnu kampanju protiv Jokića.

Američki novinar Kris Meniks, koji dugo već piše za magazin "Sports ilustrejted", kazao je da je zapravo problem loših igara Nagetsa zapravo leži u činjenici da Nikola Jokić "nije u formi". Zaista?

"Ako nosite cijeli tim u napadu, to će vas koštati nešto i na drugoj strani parketa, bez obzira ko ste", rekao je Meniks i potom iznio spekulacije: "Druga stvar koju stalno čujem - a nisam bio dovoljno oko njega da bih to vidio - jeste da ljudi stalno govore da je pretežak, zar ne? Na primjer, nije u formi u kakvoj smo ga vidjeli proteklih godina."

Nikola Jokić protiv Portlanda Izvor: YouTube/Denver Nuggets

Prema podacima sa zvaničnog sajta NBA lige, Nikola Jokić ima 128 kilograma i ne može se zaključiti da se ugojio u odnosu na prošlu sezonu, posebno ako se uzme u obzir da je ljetos igrao na Olimpijskim igrama u Parizu i bio u formi zbog mjesec i po dana intenzivnih treninga. Uostalom, kako se može zaključiti da nije u formi, kada igra košarku života, a dobro znamo kako je igrao kad su mu pripale tri MVP nagrade.

"On je defanzivno užasan i razlog je zašto tako igraju u odbrani (...). Pričao sam sa jednim pomoćnikom i jedan od razloga je što Jokić igra 38 minuta po utakmici i to vas košta, sve je to uticalo da bude ispod prosječnog defanzivca", istakao je novinar dodavši da je od drugih čuo "teorije" o Jokiću.

