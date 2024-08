Heroj Srbije o pobjedonosnom golu: Naravno da nisam vjerovao, bilo je Bože pomozi!

Nikola Jakšić oglasio se poslije gola za pobjedu i veliki uspjeh vaterpolista Srbije.

Srbija je ušla u polufinale Olimpijskih igara. U četvrtfinalu je u dramatičnoj završnici pobijedila Grčku (12:11). Gol za prolaz postigao je Nikola Jakšić u posljednjoj sekundi. Sa oko pola bazena, pravo pod prečku. Pogodak za pamćenje, vrtiće se taj snimak danima svuda...

Priznao je i sam da nije očekivao da će njegov šut da završi u mreži. "Naravno da nisam vjerovao. Bilo je 'Bože pomozi' i ušlo je. Sljedećih 30 će da ode preko gola, ali ovo je sve timski", rekao je Jakšić i nije želio da priča previše o sebi i o tome kako je postao heroj Srbije.

Polufinale je obezbijeđeno, čeka se ishod meča Australije i Amerike, a borba za medalju je sigurna. Ili za zlato ili za bronzu. "Htio bih prvo da čestitam Grčkoj na borbi, moglo je da ode u oba smjera. Uspjeli smo da slavimo, ovo je sreća i Božija volja i nagrada za poraze u četvrtfinalima, za sve treninge, za treninge, za sve uloženo. Niko od nas nije zadovoljan, moramo da dobijemo još dvije utakmice."

Nije se složio sa konstatacijom da Srbija u grupi nije djelovala kao ekipa koja može do medalje. "Iskreno, ne znam. Imamo tu dodatnu motivaciju kada dođu najvažnije utakmice poslije grupe. Imamo još dvije utakmice, idemo da osvojimo."

Neki su otpisali "delfine" prije meča sa Grčkom. "Možda su to uradili ljudi koji nisu ovdje. Svi momci ovdje i ja smo vjerovali u pobjedu, ko god da nam bude rival u polufinalu bićemo spremni. Uloga lidera? Volio bih da kažem da sam na nivou kao neki prethodni kapiteni, nadam se da nećemo ovdje stati, pa možete to da me pitate poslije finala", zaključio je Jakšić.

