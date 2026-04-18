Srbiju čeka Liga nacija i Evropsko prvenstvo: Krecu računa na 36 odbojkaša

Selektor Srbije George Krecu objavio je spisak imena za Ligu nacija i Evropsko prvenstvo

Izvor: MN PRESS

Odbojkaška reprezentacija Srbije boriće se u Ligi nacija i na Evropskom prvenstvu. Selektor George Krecu objavio je 36 imena koja bi u narednom periodu mogla da brane boje "orlova".

Spisak reprezentacije Srbije:

Tehničari : Nikola Jovović, Vuk Todorović, Aleksa Batak, Andrej Polomac, Danilo Veselić i Stefan Marić.

Korektori : Dražen Luburić, Dušan Nikolić, Veljko Mašulović, Aleksandar Šoša, Petar Premović i Božidar Vučićević.

Libera : Vukašin Ristić, Stefan Negić, Lazar Jeremić i Dušan Jović.

Blokeri : Petar Krsmanović, Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Aleksandar Stefanović, Stefan Kokeza, Andrej Rudić, Vladimir Gajović, Aleksa Polomac, Nikola Pavlović i Dušan Petrović.

Primači: Marko Ivović, Miran Kujundžić, Pavle Perić, Nikola Brborić, Vuk Kulpinac, Lazar Marinović, Žarko Ubiparip, Ignjat Dopuđ, Stefan Ranković i Danilo Ilić.

U stručnom štabu muške seniorske reprezentacije Srbije, pored Krecua, su Neven Majstorović (drugi trener), Matijas Rebeles Kioći i Frančesko Garera (kondicioni treneri), Đorđe Pejić i Kasper Jakub Nalepka (statističari), Nikola Milićević i Ivan Ružić (fizioterapeuti) i Edin Škorić (tim menadžer).

Gde igraju "orlovi" u Ligi nacija?

Muška seniorska reprezentacija Srbije igraće u Ligi nacija 2026. u okviru prve sedmice u Braziliji, u Brazilu protiv Argentine (srijeda, 10. jun, 21.30), Belgije (petak, 12. jun, 21.30), Brazila (subota, 13. jun, 16.00) i Bugarske (nedjelja, 14. jun, 19.30 časova po našem vremenu).

U okviru druge sedmice, Srbija će igrati u Orleanu, u Francuskoj protiv Japana (srijeda, 24. jun, 13.30), Kube (petak, 26. jun, 20.30), Francuske (subota, 27. jun, 20.30) i SAD (nedjelja, 28. jun, 20.30).

Seniori Srbije će biti domaćini treće sedmice (od 15. do 19. jula) u Beogradskoj Areni u Beogradu, a igraće protiv Turske (srijeda, 15. jul, 20.00), Ukrajine (četvrtak, 16. jul, 20.00), Njemačke (subota, 18. jul, 20.00) i Slovenije (nedjelja, 19. jul, 20.00).

Plasman na Finalni turnir, koji će se odigrati od 29. jula do 2. avgusta u Ningbou, u Kini, pored domaćina izboriće još sedam reprezentacija. Takmičenje će početi od četvrtfinala.

Na Finalnom turniru će igrati domaćin i sedam najuspješijih selekcija sa ukupne tabele po završetku interkontinentalne runde takmičenja.

Evropsko prvenstvo za odbojkaše počinje 9. septembra

Muška seniorska reprezentacija Srbije igraće u C grupi 34. Evropskom prvenstvu u Tampereu sa: Finskom, Estonijom, Holandijom, Belgijom i Danskom. Seniori Srbije će prvi meč u C grupi odigrati u petak, 11. septembra od 19.00 časova po našem vremenu protiv Estonije. Srbija će drugu utakmicu u C grupi odigrati u nedjelju, 13. septembra protiv Finske od 17.00 časova po našem vremenu, a treću u ponedjeljak, 14. septembra protiv Holandije od 16.00 časova po našem vremenu. Seniori Srbije će četvrti meč u Tampereu odigrati u srijedu, 16. septembra protiv Danske od 16.00 časova po našem vremenu, a posljednji, peti meč protiv Belgije u četvrtak, 17. septembra od 16.00 časova po našem vremenu.

Selekcije iz C grupe će u osmini finala igrati protiv reprezentacija iz A grupe, Italije, Slovenije, Češke, Grčke, Švedske i Slovačke, koje će svoje mečeve igrati u Napulju i Modeni. Plasman u osminu finala izboriće po četiri reprezentacije iz svake grupe.

Evropsko prvenstvo odigraće se od 9. do 26. septembra. Mečevi osmine finala i četvrtfinala odigraće se u Torinu i Varni, a utakmice polufinala i mečevi za medalje u Milanu. Prvak Evrope 2026. izboriće učešće na OI 2028. u Los Anđelesu.