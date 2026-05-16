Policijska blokada u Sremu: Detalji potrage za nestalim Beograđaninom, sumnjivi automobil odvezen sa parkinga kod Rume

SAJ i Žandarmerija blokirali su centar Putinaca zbog uviđaja na vozilu koje se dovodi u vezu sa nestankom Aleksandra Nešovića. Zbog ovog slučaja do sada je uhapšeno 10 osoba.

Jake policijske snage bile su u Putincima gdje je čitav centar sela bio blokiran, jer su, prema prvim nezvaničnim informacijama, ekipe forenzike vršile uviđaj na jednom vozilu marke "hyundai" koji su potpom odvezli u smjeru ka Beogradu.

U toku je velika akcija SAJ i Žandarmerije koji rade na slučaju pronalaska nestalog Aleksandra Nešovića. Prema prvim pretpostavkama, sumhnja se da bi ovaj automobil mogao da ima veze sa slučajem nestanka Aleksandra Nešovića Baje.

Služba Parking Servisa odvezla je automobil, koji je, kako kažu meštani, danima bio parkiran na istom mjestu.

Aleksandar Nešović, zvani Baja koji se dovodio u vezu s kriminalnom grupom Dejana Stojanovića Keke s Novog Beograda, nestao je 12. maja u Beogradu, nakon što je, otišao da se nađe s jednim poznanikom.

Narednog dana, policiji je njegova nevenčana supruga prijavila nestanak i otkrila da se sa Nešovićem posljednji put čula 12. maja oko 23 sata i da joj je tada rekao da se nalazi u restoranu. Poslije tog poziva, telefon mu je, kako je navela, isključen.

"Javni tužilac VJT u Beogradu je po prijavi nestanka u 21.30 časova započeo sa vršenjem uviđaja na navedenoj lokaciji, uz prisustvo policijskih službenika UKP i forenzičara iz NCKF. Tom prilikom su pronađene dve čaure HP 9 mm, kao i više tragova krvi u lokalu, za koje se sumnja da pripadaju oštećenom, koji je nestao. Uviđaj je nastavljen i tokom četvrtka, kada je u kontejneru prekoputa lokala pronađen mobilni telefon "ajfon", nepoznatog vlasnika", navelo je Tužilaštvo.

Zbog njegovog nestanka, uhapšeno je 10 osoba, među kojima su i dvojica koji se sumnjiče za pokušaj teškog ubistva.

