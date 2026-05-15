Pronađeno tijelo Nešovića, zbog koga je uhapšen načelnik beogradske policije

Tijelo Aleksandra Nešovića Baje, zbog čijeg je nestanka uhapšen načelnik beogradske policije Veselin Milić pronađeno je pored auto-puta kod Šimanovaca, saznaje Danas od više izvora iz policije.

Prema nezvaničnim informacijama DanasaNešovića je iz vatrenog oružja ubio Saša Vuković zvani Boske u jednom restoranu na Senjaku, gdje je Boske sjedio u društvu sa Milićem koji ga je pozvao kako bi pomirio Nešovića i Vukovića jer su ranije ušli u sukob.

Odmah po dolasku Nešovića izbila je svađa, nakon čega je Vuković potegao pištolj i ispalio nekoliko hitaca u Nešovića, kog je usmrtio na licu mjesta.

Prema istim saznanjima iz policije, nakon toga su dvojica od trojice policijskih službenika u obezbjeđenju Veselina Milića, zajedno sa Vukovićem iznijeli telo iz restorana i otarasili ga se pored auto-puta kod Šimanovaca gdje su ga zapalili, dok su Milić i još jedan policajac ostali u restoranu kako bi uklonili tragove i video snimke sa sigurnosnih kamera.