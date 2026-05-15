logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pronađeno tijelo Nešovića, zbog koga je uhapšen načelnik beogradske policije

Pronađeno tijelo Nešovića, zbog koga je uhapšen načelnik beogradske policije

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Tijelo Aleksandra Nešovića Baje, zbog čijeg je nestanka uhapšen načelnik beogradske policije Veselin Milić pronađeno je pored auto-puta kod Šimanovaca, saznaje Danas od više izvora iz policije.

pronađeno Tijelo Aleksandra Nešovića Baje Izvor: rts/printscreen

Prema nezvaničnim informacijama DanasaNešovića je iz vatrenog oružja ubio Saša Vuković zvani Boske u jednom restoranu na Senjaku, gdje je Boske sjedio u društvu sa Milićem koji ga je pozvao kako bi pomirio Nešovića i Vukovića jer su ranije ušli u sukob.

Odmah po dolasku Nešovića izbila je svađa, nakon čega je Vuković potegao pištolj i ispalio nekoliko hitaca u Nešovića, kog je usmrtio na licu mjesta.

Prema istim saznanjima iz policije, nakon toga su dvojica od trojice policijskih službenika u obezbjeđenju Veselina Milića, zajedno sa Vukovićem iznijeli telo iz restorana i otarasili ga se pored auto-puta kod Šimanovaca gdje su ga zapalili, dok su Milić i još jedan policajac ostali u restoranu kako bi uklonili tragove i video snimke sa sigurnosnih kamera.

Možda će vas zanimati

Tagovi

veselin milić Srbija ubistvo tijelo hapšenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ