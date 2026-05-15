logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Opsadno stanje u Prokuplju: Pobjegla dvojica osuđenika iz Okružnog zatvora

Opsadno stanje u Prokuplju: Pobjegla dvojica osuđenika iz Okružnog zatvora

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Dvojica osuđenika pobegla su tokom noći iz Okružnog zatvora u Prokuplju, a prema nezvaničnim informacijama, jednom od njih do isteka kazne ostala su još svega četiri mjeseca.

Dva zatvorenika pobjegla iz zatvora u Prokuplju Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Dvojica osuđenika pobjegla su tokom noći između četvrtka i petka iz Okružnog zatvora u Prokuplju, potvrđeno je iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

Kako je saopšteno, riječ je o zatvoru poluotvorenog tipa, u koji se upućuju osobe koje su prvi put osuđene na kraće zatvorske kazne zbog lakših krivičnih djela. Bijeg je, prema dostupnim informacijama, izveden iz sobe u kojoj su osuđenici bili smješteni.

Nakon incidenta, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija naložila je vanredni inspekcijski nadzor kako bi bile utvrđene sve okolnosti pod kojima je došlo do bekstva.

Svi zaposleni za koje se utvrdi da su eventualno načinili propuste u radu biće sankcionisani u skladu sa zakonom - navedeno je iz Uprave.

Iz Uprave su podsjetili i da se zatvor u Prokuplju nalazi u objektu izgrađenom još 1878. godine, kao i da je ranije planirano njegovo izmještanje iz postojeće zgrade.

Prema nezvaničnim saznanjima, odbjegli osuđenici služili su kazne zbog krađe, a posebno iznenađuje podatak da je jednom od njih do isteka kazne ostalo svega oko četiri mjeseca.

 (Kurir/Mondo) 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Srbija zatvor bijeg

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ