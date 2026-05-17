Meteorolozi objavili višednevnu prognozu: Evo kakvo nas vrijeme očekuje do četvrtka

Nestabilno vrijeme, sa kišom ali i sunčanim periodima, očekuje Republiku Srpsku do četvrtka, 21. maja.

Promjenljivo oblačno uz sunčane periode i povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom biće u utorak, 19. maja. Padavine će biti češće na zapadu i jugu, a na istoku ostaje uglavnom suvo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha od od sedam do 12, u višim predjelima od tri, a dnevna od 19 do 25, u višim predjelima od 14 stepeni Celzijusovih.

Slično i prijatno toplo vrijeme biće i u srijedu, 20. maja, kada će na zapadu i jugoistoku uz dnevni razvoj oblaka ponegdje biti kiše i pljuskova sa grmljavinom.

Jutarnja temperatura vazduha od sedam do 13, u višim predjelima od čestiri, a dnevna od 21 do 26, u višim predjelima od 15 stepeni Celzijusovih.

Promjenljivo oblačno uz sunčane periode biće i u četvrtak, 21. maja, kada se od sredine dana očekuje i oblačnije vrijeme uz slabu kišu. Na jugu će biti uglavnom suvo i sunčanije.

Jutarnja temperatura vazduha od osam do 15, u višim predjelima od pet, a dnevna od 20 do 25, u višim predjelima od 15 stepeni Celzijusovih.