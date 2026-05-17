logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Meteorolozi objavili višednevnu prognozu: Evo kakvo nas vrijeme očekuje do četvrtka

Meteorolozi objavili višednevnu prognozu: Evo kakvo nas vrijeme očekuje do četvrtka

Autor D.V. Izvor SRNA
0

Nestabilno vrijeme, sa kišom ali i sunčanim periodima, očekuje Republiku Srpsku do četvrtka, 21. maja.

Banja Luka Izvor: Slaven Petković - Mondo

Promjenljivo oblačno uz sunčane periode i povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom biće u utorak, 19. maja. Padavine će biti češće na zapadu i jugu, a na istoku ostaje uglavnom suvo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha od od sedam do 12, u višim predjelima od tri, a dnevna od 19 do 25, u višim predjelima od 14 stepeni Celzijusovih.

Slično i prijatno toplo vrijeme biće i u srijedu, 20. maja, kada će na zapadu i jugoistoku uz dnevni razvoj oblaka ponegdje biti kiše i pljuskova sa grmljavinom.

Jutarnja temperatura vazduha od sedam do 13, u višim predjelima od čestiri, a dnevna od 21 do 26, u višim predjelima od 15 stepeni Celzijusovih.

Promjenljivo oblačno uz sunčane periode biće i u četvrtak, 21. maja, kada se od sredine dana očekuje i oblačnije vrijeme uz slabu kišu. Na jugu će biti uglavnom suvo i sunčanije.

Jutarnja temperatura vazduha od osam do 15, u višim predjelima od pet, a dnevna od 20 do 25, u višim predjelima od 15 stepeni Celzijusovih.

Možda će vas zanimati

Tagovi

prognoza vremena vrijeme

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ