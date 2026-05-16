logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nova Trampova provokacija: Objavio bizaran AI video rušenja iranskog aviona (Video)

Nova Trampova provokacija: Objavio bizaran AI video rušenja iranskog aviona (Video)

Autor D.V. Izvor mondo.rs
0

Donald Tramp iznenadio je javnost objavivši bizaran AI video na mreži "Truth Social". Na snimku se vidi kako američko oružje, nalik laserima, uništava iranske snage uz njegov slikovit govor.

Tramp objavio AI video rušenja iranskog aviona Izvor: ROBERTO SCHMIDT / Getty images / Profimedia/ screenshot/X

Američki predsjednik Donald Tramp poznat je po nesvakidašnjim objavama na društvenim mrežama, ali njegov najnoviji potez na platformi Truth Social uspio je da iznenadi čak i one koji su navikli na njegov specifičan stil komunikacije.

Tramp je sa svojim pratiocima podijelio montirani video-snimak koji spaja njegov govor sa kadrovima generisanim pomoću vještačke inteligencije (AI). U audio-zapisu, predsjednik SAD izuzetno slikovito i detaljno opisuje zamišljeni scenario u kom američka vojska uništava iranske trupe u Ormuskom moreuzu, dok AI vizuali u potpunosti prate njegove oštre riječi.

Na ovom nesvakidašnjem snimku može se videti kako misteriozno oružje, koje najviše podsjeća na laserske zrake, obara iranski avion. S obzirom na to da je ove bizarne scene zaista teško vjerno dočarati riječima, korisnicima interneta se savjetuje da sami pogledaju materijal koji je američki lider odlučio da podijeli sa javnošću. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Iran SAD Donald Tramp

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ