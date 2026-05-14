Dogovor Irana i Kine: Kineski brodovi mogu prolaziti kroz Ormuski moreuz

Iran je počeo puštati kineske brodove kroz Ormuski moreuz.

Iran je počeo da dozvoljava prolaz određenim kineskim brodovima kroz strateški važan Ormuski moreuz nakon što je postignut dogovor o iranskim pravilima upravljanja ovim plovnim putem, izvijestila je danas poluslužbena novinska agencija Fars, pozivajući se na upućeni izvor.

Ova informacija objavljena je u trenutku kada je američki predsjednik Donald Tramp, tokom državne posjete Kini, postigao saglasnost sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom da Ormuski moreuz mora ostati otvoren za slobodan protok energenata.

Izvor je za Fars potvrdio da je odluka donesena na direktan zahtjev kineskog ministra spoljnih poslova i kineskog ambasadora u Iranu. Teheran je pristao da olakša prolaz određenom broju kineskih brodova, pozivajući se na sveobuhvatno strateško partnerstvo dviju zemalja.

Podsjećamo, nakon početka američkih i izraelskih napada 28. februara, Iran je znatno ograničio saobraćaj kroz Ormuski moreuz, kroz koji prolazi čak petina svjetskog prometa nafte i prirodnog gasa.

Kriza je dodatno produžena kada su SAD uvele blokadu iranskih luka samo nekoliko dana nakon primirja dogovorenog početkom aprila.

Za sada nije potpuno jasno u kojoj mjeri će ovaj iranski potez promijeniti situaciju na terenu, s obzirom na to da je Teheran još tokom sukoba signalizirao da neutralni brodovi, a posebno kineski, mogu prolaziti moreuzom pod uslovom da svoje kretanje koordinišu sa iranskim oružanim snagama.

Prvi supertanker prošao

Podaci o praćenju plovila potvrđuju da su promjene već počele. Kineski supertanker, koji prevozi dva miliona barela iračke sirove nafte, uspješno je u srijedu prošao kroz Ormuski moreuz. Ovaj brod je zbog američko-iranskog rata bio blokiran u Perzijskom zalivu više od dva mjeseca.