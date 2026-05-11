Nova vojna misija u Ormuskom moreuzu: Litvanija šalje trupe, Iran ne posustaje pred Amerikom

Državni savjet Litvanije odobrio je slanje vojske u Ormuski moreuz radi zaštite plovidbe. Za to vrijeme, Iran tvrdi da uspješno prkosi američkoj blokadi luka i nastavlja izvoz nafte.

Državni savet za odbranu Litvanije, najviše bezbjednosno telo u zemlji, odobrio je plan slanja snaga u međunarodnu misiju za zaštitu plovidbe kroz Ormuski moreuz, saopštio je kabinet predsjednika. Savjet, koji okuplja visoke političke i vojne zvaničnike, podržao je raspoređivanje do 40 pripadnika, vojnika i civilnog odbrambenog osoblja, koji bi se pridružili savezničkim pomorskim bezbjednosnim operacijama na tom strateški važnom plovnom putu, izvijestila je litvanska nacionalna radio-televizija, prenosi Al Džazira.

Konačna odluka na parlamentu

Da bi plan mogao da se sprovede, prijedlog još mora da dobije i odobrenje parlamenta.

Iran: Imamo rješenje za blokadu

U međuvremenu je iranski ministar nafte Mohsen Paknejad priznao da se zemlja suočava sa "izazovima" zbog američke blokade njihovih luka, ali tvrdi da je Teheran preduzeo protivmjere. U izjavi za državnu televiziju nije otkrio o kakvim se tačno mjerama radi, ali je poručio da Iran uspeva da održi izvoz.

"Tokom 40 dana rata naša proizvodnja nije pala, a proces izvoza bio je povoljan", rekao je Paknejad, dodajući da je "neprijatelj pun zabluda". Priznao je da su nakon uvođenja blokade postojale poteškoće, ali tvrdi da se Iran prilagodio novim okolnostima.

CIA: Iran može da izdrži još mjesecima

Paknejadove tvrdnje djelimično potvrđuje i nedavni izvještaj američkih obavještajnih službi. Prema analizi CIA, o kojoj su američki mediji izvještavali proteklog vikenda, Iran bi mogao da podnosi posljedice blokade još nekoliko mjeseci bez ozbiljnijeg ekonomskog sloma.

Procjenjuje se da Teheran neće osjetiti neizdrživ pritisak zbog blokade luka pre kasnog ljeta, što dodatno objašnjava zašto iranske vlasti i dalje insistiraju na ukidanju blokade kao uslovu za trajni mirovni sporazum.