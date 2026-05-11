logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nova vojna misija u Ormuskom moreuzu: Litvanija šalje trupe, Iran ne posustaje pred Amerikom

Nova vojna misija u Ormuskom moreuzu: Litvanija šalje trupe, Iran ne posustaje pred Amerikom

Autor D.V. Izvor mondo.rs
0

Državni savjet Litvanije odobrio je slanje vojske u Ormuski moreuz radi zaštite plovidbe. Za to vrijeme, Iran tvrdi da uspješno prkosi američkoj blokadi luka i nastavlja izvoz nafte.

Litvanija šalje trupe u Ormuski moreuz Izvor: PJF Military Collection / Alamy / Profimedia/AustralianCamera/curioussnapshots/Shutterstock

Državni savet za odbranu Litvanije, najviše bezbjednosno telo u zemlji, odobrio je plan slanja snaga u međunarodnu misiju za zaštitu plovidbe kroz Ormuski moreuz, saopštio je kabinet predsjednika. Savjet, koji okuplja visoke političke i vojne zvaničnike, podržao je raspoređivanje do 40 pripadnika, vojnika i civilnog odbrambenog osoblja, koji bi se pridružili savezničkim pomorskim bezbjednosnim operacijama na tom strateški važnom plovnom putu, izvijestila je litvanska nacionalna radio-televizija, prenosi Al Džazira.

Konačna odluka na parlamentu

Da bi plan mogao da se sprovede, prijedlog još mora da dobije i odobrenje parlamenta.

Iran: Imamo rješenje za blokadu

U međuvremenu je iranski ministar nafte Mohsen Paknejad priznao da se zemlja suočava sa "izazovima" zbog američke blokade njihovih luka, ali tvrdi da je Teheran preduzeo protivmjere. U izjavi za državnu televiziju nije otkrio o kakvim se tačno mjerama radi, ali je poručio da Iran uspeva da održi izvoz.

"Tokom 40 dana rata naša proizvodnja nije pala, a proces izvoza bio je povoljan", rekao je Paknejad, dodajući da je "neprijatelj pun zabluda". Priznao je da su nakon uvođenja blokade postojale poteškoće, ali tvrdi da se Iran prilagodio novim okolnostima.

CIA: Iran može da izdrži još mjesecima

Paknejadove tvrdnje djelimično potvrđuje i nedavni izvještaj američkih obavještajnih službi. Prema analizi CIA, o kojoj su američki mediji izvještavali proteklog vikenda, Iran bi mogao da podnosi posljedice blokade još nekoliko mjeseci bez ozbiljnijeg ekonomskog sloma.

Procjenjuje se da Teheran neće osjetiti neizdrživ pritisak zbog blokade luka pre kasnog ljeta, što dodatno objašnjava zašto iranske vlasti i dalje insistiraju na ukidanju blokade kao uslovu za trajni mirovni sporazum.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ormuski moreuz Iran Litvanija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ