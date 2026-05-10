Hamnei najavio nove mjere protiv SAD i Izraela: Iran spreman za "brz i moćan" odgovor

Iranski vrhovni lider Modžtaba Hamnei najavio je nove mjere za suprotstavljanje Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu, javila je iranska državna televizija IRIB.

Komandant Centralnog štaba iranskih oružanih snaga Ali Abdolahi predstavio je Hamneiju izvještaj o trenutnom stanju iranskih oružanih snaga.

Abdolahi je tom prilikom ukazao na visoku defanzivnu i ofanzivnu spremnost iranske vojske, kao i na postojanje strateških planova, naoružanja i vojne opreme potrebne za eventualni sukob sa SAD, navodi IRIB.

Prema njegovim riječima, Iran je sposoban da pruži "brz i moćan" vojni odgovor na svaku agresiju neprijatelja.

U objavljenoj vijesti istaknuto je da je riječ o prvom zvanično potvrđenom izvještaju o sastanku između komandanta iranskih oružanih snaga i vrhovnog lidera Irana.