Oglasio se vrhovni vođa Irana iz ilegale: Poslao misterioznu poruku i najavio žestok odgovor Americi

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei objavio je poruku povodom Dana vojske, upozoravajući neprijatelje na spremnost mornarice.

Iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei poslkao poruku Americi Izvor: Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / Profimedia

Iranski mediji objavili su danas najnoviju pisanu poruku koja se pripisuje vrhovnom vođi Irana, Modžtabi Hamneiju.

U poruci povodom Dana vojske u Iranu, nije bilo eksplicitnog pominjanja dvije teme o kojima su iranski zvaničnici nedavno diskutovali: Ormuskog moreuza i pregovora između Irana i SAD.

U jednom dijelu, u poruci se upozoravaju "neprijatelji" da je mornarica iranske vojske spremna da ih natjera da "okuse gorčinu novih poraza", bez dodatnih pojašnjenja, piše BBC.

On se nije pojavljivao u javnosti otkako je postao vrhovni vođa početkom marta.

"Lice mu je unakaženo"

Prema posljednjim informacijama koje su nedavno dospele u javnost, novi vrhovni vođa Irana i dalje se oporavlja od teških povreda lica i nogu zadobijenih u vazdušnom napadu u kojem je na početku rata poginuo njegov otac, rekla su za Rojters tri izvora bliska njegovom najužem krugu.

Hameneijevo lice je unakaženo u napadu na kompleks vrhovnog vođe u centralnom Teheranu, a zadobio je i ozbiljnu povredu jedne ili obje noge, navela su sva tri izvora, piše Rojters.

U galeriji pogledajte fotografije novog vođe Irana:

Ipak, 56-godišnjak se oporavlja od povreda i ostaje mentalno oštar, prema riječima izvora koji su tražili anonimnost zbog osjetljivosti teme. Učestvuje na sastancima sa visokim zvaničnicima putem audio-konferencija i uključen je u donošenje odluka o ključnim pitanjima, uključujući rat i pregovore sa Vašingtonom.

Pitanje da li mu zdravstveno stanje dozvoljava da upravlja državom dolazi u trenutku najveće opasnosti za Iran u posljednjim decenijama, dok se u danas u pakistanskoj prestonici Islamabadu otvaraju važni mirovni pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Navodi izvora bliskih Hameneijevom krugu predstavljaju najdetaljniji opis njegovog stanja u poslednjih nekoliko nedjelja. Rojters nije mogao nezavisno da potvrdi te informacije.

Mjesto boravka, stanje i sposobnost upravljanja Hameneija i dalje su uglavnom misterija za javnost, pošto od vazdušnog napada i njegovog imenovanja za naslednika oca 8. marta nije objavljena nijedna njegova fotografija, video ili audio-snimak.:

(MONDO)

