Prvo oglašavanje novog vrhovnog vođe Irana: Poslao poruku nakon atentata na Ali Hamneija u Teheranu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Novi vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei se zahvalio Iraku na podršci u ratu na Bliskom istoku.

Prvo oglašavanje novog vrhovnog vođe Irana Izvor: Fatemeh Bahrami / AFP / Profimedia /Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / P/Represented by ZUMA Press, Inc.

Novi vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei je poslao poruku zahvalnosti Iraku zbog podrške Iranu u ratu na Bliskom istoku, prenosi "Skaj Njuz" pisanje iranskih državnih medija. Zahvalio se i narodu i državnom vrhu Iraka iako zasad nije poznato u kojoj formi se zahvalio Iraku - da li pismeno, usmeno (u razgovoru telefonom) ili video porukom.

Modžtaba Hamnei je izabran za novog vjerskog lidera Irana početkom marta nakon ubistva njegovog oca Ali Hamneija prvog dana izraelsko-američke vojne operacije "Epski bijes". On je u tom raketnom napadu na Teheran u ranim jutarnjim časovima u subotu 28. februara zadobio teške povrede i još uvijek se nije pojavio u javnosti niti se obratio narodu Irana.

Možda će vas zanimati

Još iz INFO

