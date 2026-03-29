"Dođite, čekamo vas": Iranci zaprijetili Amerikancima brutalnim obračunom na kopnu

Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf uputio je oštre prijetnje Sjedinjenim Američkim Državama, poručivši da iranske snage "čekaju dolazak američkih trupa na kopnu kako bi ih zapalile i zauvijek kaznile svoje regionalne partnere".

Kalibaf je dalje naglasio da Iran ne pokazuje znake povlačenja: "Naša paljba se nastavlja. Naše rakete su spremne. Naša odlučnost i vjera su porasle."

Njegove izjave dolaze u trenutku kada se regionalne sile spremaju za sastanak u Pakistanu kako bi pronašle rješenje za eskalaciju sukoba na Bliskom istoku.Istovremeno, oko 2.500 američkih marinaca je raspoređeno u regionu, dok su se jemenski Huti, saveznici Irana, pridružili sukobu koji traje već mjesec dana.

Ministar spoljnih poslova Saudijske Arabije, princ Fejsal bin Farhan, stigao je u Pakistan gdje će učestvovati u diplomatskim razgovorima. Očekuje se dolazak visokih zvaničnika iz Turske i Egipta, a fokus će biti na deeskalaciji i političkom dijalogu.

Sukob već ima ozbiljne globalne posljedice. Poremećene su isporuke nafte i prirodnog gasa, što je dovelo do rasta cijena i nestašice đubriva, dok je vazdušni saobraćaj dodatno otežan. Posebno je zabrinjavajuća iranska kontrola nad Ormuskim moreuzom, ključnim prolazom za svjetsku trgovinu energentima.

Situaciju dodatno komplikuje mogućnost novih napada Huta na brodove u Bab el-Mandebskom moreuzu, kroz koji prolazi oko 12 odsto svjetske trgovine.

U međuvremenu, savjetnik Ujedinjenih Arapskih Emirata Anvar Gargaš opisao je Iran kao "glavnu prijetnju" bezbjednosti zemalja Persijskog zaliva, pozivajući na jasne garancije da se napadi neće ponoviti, kao i na odštetu za pogođenu civilnu infrastrukturu.

Poglavar Katoličke crkve, papa Lav XIV, osudio je pokušaje opravdavanja rata religijom. Tokom mise na Cvijeti rekao je da je "Bog kralj mira koji odbacuje nasilje" i naglasio da se rat ne može opravdati vjerom.

Istovremeno, Latinska patrijaršija u Jerusalimu je objavila da izraelska policija prvi put nakon više vijekova nije dozvolila katoličkim zvaničnicima da uđu u Crkvu Svetog groba na misu na Cvijeti.

Na terenu, sukobi ne jenjavaju. Izraelska vojska potvrdila je nove napade na ciljeve u Teheranu, dok je Iran lansirao rakete na Izrael. U Libanu su održane sahrane troje novinara poginulih u izraelskom vazdušnom napadu, koji su libanske vlasti osudile kao ratni zločin.

Najmanje šest Palestinaca je ubijeno u izraelskim napadima u Gazi, dok su napadi zabilježeni i u Irbilu, u Iraku, gdje su meta bile američke baze i diplomatske misije.

