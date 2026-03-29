Iran prijeti zatvaranjem drugog najvažnijeg moreuza na Bliskom istoku: Tramp i Izrael ovo nisu očekivali

Iran prijeti zatvaranjem drugog najvažnijeg moreuza na Bliskom istoku: Tramp i Izrael ovo nisu očekivali

Autor Nikolina Damjanić
0

Iran i njegovi saveznici prijete zatvaranjem moreuza Bab el-Mandeba, drugog najvažnijeg moreuza na svijetu za transport nafte.

Iran prijeti zatvaranje moreuza Bab Izvor: Below the Sky/Erman Gunes/DT phots1/Shutterstock

Saveznici Irana navodno planiraju da zatvore moreuz Bab el-Mandeb, piše "Politiko". Sjedinjene Američke Države i Izrael već imaju probleme zbog zatvaranja Ormuskog moreuza nad kojim Iran želi da ima puni suverenitet, a sada američkom predsjedniku Donaldu Trampu preti novi problem. Ovaj moreuz je kod Crvenog mora i ako se i on zatvori, u potpunosti će se poremetiti globalno snadbevanje energijom.

Iranski vojni zvaničnik je izjavio za jednu novinsku agenciju da, ako Izrael i Sjedinjene Države nastave sa napadima na energetske infrastrukture u zemlji, će eskalirati nesigurnost u drugim moreuzima. Ta pretnja se odnosi na moreuz Bab el-Mandeb.

Gdje se nalazi moreuz Bab el-Mandeb?

Moreuz Bab el-Mandeb nalazi se na par stotina kilometara od Ormuskog moreuza. Nalazi se na jugozapadu Jemena i tuda prolaze brodovi koji prevoze oko 10 odsto svjetskih zaliha nate i prirodnog gasa.

Ovaj moreuz su ranije ciljali Huti koji su zvanično ušli u rat na Bliskom istoku. Nakon zatvaranja Ormuskog moreuza, ovaj moreuz je postao alternativna ruta za transport nafte sa Bliskog istoka na evropsko tržište.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.

