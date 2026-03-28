Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Vens: SAD nastavljaju vojnu intervenciju u Iranu još neko vrijeme

Vens: SAD nastavljaju vojnu intervenciju u Iranu još neko vrijeme

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
Potpredsjednik SAD Džejms Dejvid Vens izjavio je da će Vašington nastaviti vojnu intervenciju u Iranu još neko vrijeme s ciljem da "neutrališe" Islamsku Republiku na veoma dug period.

Vens najavio nastavak intervencije u Iranu Izvor: Shutterstock/Thanakorn.P/somkanae sawatdinak

Na pitanje u podkastu "Beni šou" o rastu cijena goriva zbog rata, Vens je rekao da su SAD ostvarile većinu vojnih ciljeva i da bi se moglo reći da su oni zapravo već ispunjeni.

"Predsjednik će nastaviti sa ovim još neko vrijeme da bi osigurao da, kada odemo, ne moramo ovo da ponavljamo veoma, veoma dugo", izjavio je potpredsjednik SAD.

Vens je rekao da Iran prijeti Americi na sve načine, da i dalje pokušava da napravi nuklearno oružje i da Islamska Republika zato mora da bude neutralisana na veoma dug period.

On je dodao da je poskupljenje goriva izrazito privremeno reagovanje na ono što će na kraju biti kratkoročni sukob.

"Nismo zainteresovani da budemo u Iranu za godinu ili dvije. Rješavamo stvari. Uskoro ćemo izaći odatle, a cijene goriva će ponovo pasti", rekao je Vens.

Možda će vas zanimati

Još iz INFO

