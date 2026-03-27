"Iran će žestoko uzvratiti zbog zločina Izraela": Ministar prijeti zbog kršenja dogovora sa Trampom

Iranski ministar spoljnih poslova zaprijetio Izraelu i Americi zbog napada uprkos obećanju Trampa da će produžiti rok za prekid vatre na energetsku infrastrukturu.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči je žestoko zaprijetio Izraelu i Sjedinjenim Američkim Državama zbog napada na dvije fabrike čelika, termo elektranu i dva civilna nuklearna postrojenja. On je na svom "X" nalogu kritikovao američkog predsjednika Donalda Trampa koji je u četvrtak 26. marta produžio trajanje prekida vatre na energetsku infrastrukturu sve do ponedjeljka 6. aprila dok traju pregovori.

"Izrael je pogodio dvije najveće iranske fabrike čelike, termo elektranu i civilna nuklearna postrojenja. Izrael tvrdi da je to uradio u koordinaciji sa Sjedinjenim Državama.

Napad je kontradiktoran roku za diplomatiju i pregovore koji nam je dao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp. Iran će uzvratiti žestoko za zločine Izraela", zapretio je Aragči.