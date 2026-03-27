"Iran će žestoko uzvratiti zbog zločina Izraela": Ministar prijeti zbog kršenja dogovora sa Trampom

Iranski ministar spoljnih poslova zaprijetio Izraelu i Americi zbog napada uprkos obećanju Trampa da će produžiti rok za prekid vatre na energetsku infrastrukturu.
Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči je žestoko zaprijetio Izraelu i Sjedinjenim Američkim Državama zbog napada na dvije fabrike čelika, termo elektranu i dva civilna nuklearna postrojenja. On je na svom "X" nalogu kritikovao američkog predsjednika Donalda Trampa koji je u četvrtak 26. marta produžio trajanje prekida vatre na energetsku infrastrukturu sve do ponedjeljka 6. aprila dok traju pregovori.
"Izrael je pogodio dvije najveće iranske fabrike čelike, termo elektranu i civilna nuklearna postrojenja. Izrael tvrdi da je to uradio u koordinaciji sa Sjedinjenim Državama.
Napad je kontradiktoran roku za diplomatiju i pregovore koji nam je dao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp. Iran će uzvratiti žestoko za zločine Izraela", zapretio je Aragči.
Israel has hit 2 of Iran's largest steel factories, a power plant and civilian nuclear sites among other infrastructure. Israel claims it acted in coordination with the U.S.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi)March 27, 2026
Attack contradicts POTUS extended deadline for diplomacy.
Iran will exact HEAVY price for Israeli crimes