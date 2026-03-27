Iran mobilisao više od milion vojnika, Pentagon razmatra slanje 10 hiljada ljudi na Bliski istok

Više od milion Iranaca mobilisano je za potencijalni kopneni sukob sa američkim vojnim snagama, javila je novinska agencija "Mer", pozivajući se na neimenovane izvore.

Izvještač "Vol strit džurnala" Aleks Vord objavio je u srijedu, 25. marta, da je kopnena operacija američkih snaga u Iranu, navodno, već planirana i da bi mogla uskoro da počne.

SAD i Izrael započeli su napade na Iran 28. februara. Teheran je odgovorio napadima na Izrael i američke vojne baze na Bliskom istoku.

Pentagon razmatra razmještanje dodatnih 10.000 kopnenih trupa na Bliskom istoku, javio je "Vol strit džurnal".

List navodi da je namjera Pentagona da osigura dodatne vojne opcije predsjedniku SAD Donaldu Trampu u regionu Bliskog istoka, prenio je "Sputnjik".