Amerikanci se premještaju: Iranski udari im razorili baze, vojska ratuje iz hotela i kancelarija

Iran je teško oštetio nekoliko američkih vojnih baza na Bliskom istoku, primoravši dio vojnika da se premjesti u hotele i kancelarijske prostore širom regiona, tvrde vojni izvori i američki zvaničnici.

Veliki deo kopnenih snaga sada, jednostavno rečeno, ratuje na daljinu, dok piloti i posade aviona nastavljaju da učestvuju u vazdušnim operacijama.

Iranska Revolucionarna garda pozvala je građane da prijave nove lokacije američkih trupa dok Pentagon nastavlja operacije u ratu koji je ušao u četvrtu nedelju.

"Do sada smo pogodili više od 7.000 ciljeva širom Irana i njegove vojne infrastrukture", rekao je američki ministar rata Pit Hegset.

Premještanje vojnika na improvizovane, "alternativne" lokacije otvorilo je pitanja o pripremljenosti administracije Donalda Trampa. Na početku rata, u regionu je bilo oko 40.000 američkih vojnika, od kojih su neki premješteni i van Bliskog istoka. Prema riječima sadašnjih i bivših zvaničnika, takva disperzija otežava vođenje rata.

Bahrain: 2 AN/GSC-52B

UAE: 1 AN/TPY-2 TH radar

Jordan: 1 AN/TPY-2 THAAD radar

Kuwait: 8+ satellite communications

Qatar: 1 AN/FPS-132 radar

Saudi Arabia: AN/TPY-2 radar

Iran se žestoko brani

"Možemo da postavimo improvizovane operativne centre, ali tako sigurno gubite deo kapaciteta. Ne možete svu opremu jednostavno da premjestite zato što je deo nje previše glomazan", rekao je penzionisani narednik Ves Dž. Brajant. „.“

Iran je uzvratio napadima na američke baze, ambasade i energetsku infrastrukturu. Nakon likvidacije vrhovnog vođe i brojnih zvaničnika, Teheran je lansirao stotine dronova i raketa prema susednim državama i uveliko zatvorio Ormuski moreuz, ključnu globalnu pomorsku rutu.

Mnoge od 13 baza koje koriste američke snage postale su gotovo neupotrebljive. U Kuvajtu je u napadu na luku Šuajba poginulo šest vojnika, a pogođene su i druge ključne lokacije u regionu, uključujući baze u Kataru, Bahreinu i Saudijskoj Arabiji.

Iranski zvaničnici optužili su SAD da koriste civile kao "žive štitove" smeštajući vojnike u hotele. "Primorani smo da identifikujemo i gađamo Amerikance", saopštila je Revolucionarna garda, pozivajući građane da prijavljuju njihove lokacije.

Uprkos snažnoj vazdušnoj kampanji, Iran "i dalje ima određene sposobnosti", priznao je general Den Kejn, načelnik Združenog generalštaba, dok Sjedinjene Države pokušavaju da ojačaju odbranu u regionu.

Dio problema leži u dugogodišnjoj strategiji: baze izgrađene tokom ratova u Iraku i Avganistanu sada su preblizu linija fronta i izložene napadima, posebno zato što Iran ima balističke rakete koje njegovi prethodni protivnici nisu imali.

Tramp je potcijenio Iran

Neki zvaničnici takođe veruju da je administracija pogrešno procijenila iranski odgovor jer prije rata nisu smanjeni kapaciteti ambasade niti povučeno nepotrebno osoblje, a dio američkog vazdušnih snaga je poslat u ratnu zonu bez dovoljne pripreme. Na primjer, u sudaru dva aviona KC-135 ovog mjeseca poginulo je šest vojnika, a istraga je u toku.

Uprkos svemu, američka vojska se oslanja na "decentralizovano sprovođenje zakona". "Možete odsjeći glavu zmiji, ali mi ćemo i dalje djelovati", rekao je Brajant, napominjući: "Ipak morate nešto da izgubite."