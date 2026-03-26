Izrael potvrdio likvidaciju komandanta iranske mornarice: Američka ambasada pozvala Amerikance da odmah napuste Irak

U napadu izvedenom u iranskom gradu Bandar Abbas ubijen je Alireza Tangsiri, komandant mornarice Islamske revolucionarne garde (IRGC), potvrdili su izraelski zvaničnici.

Tangsiri, koji je na ovoj funkciji bio od 2018. godine, važio je za jednog od najuticajnijih tvrdolinijaških vojnih lidera Irana.

Bio je direktno odgovoran za strateške planove blokade Hormuškog moreuza, jednog od najkritičnijih svjetskih pravaca za transport nafte, te je godinama bio prepoznatljiv po oštroj retorici i direktnim konfrontacijama sa američkim vojnim brodovima u Perzijskom zaljevu.

Iako zvanični Teheran još uvijek nije potvrdio ove navode, gubitak Tangsirija predstavlja ozbiljan udarac za asimetrične operacije IRGC-a. Grad Bandar Abbas, u kojem je napad izvršen, predstavlja ključno pomorsko i ekonomsko uporište Irana, služeći kao glavna baza za nadzor prolaza kroz moreuz.

S obzirom na to da je Tangsirijeva jedinica bila specijalizovana za brze i nepredvidive operacije protiv trgovačkih i vojnih plovila, ova likvidacija mogla bi značajno uticati na dalju dinamiku bezbjednosti i slobode plovidbe u vodama Zaljeva.

Američka ambasada pozvala Amerikance da odmah napuste Irak

Ambasada SAD u Iraku pozvala je američke državljane da odmah napuste Irak zbog bezbjednosnih rizika. U saopštenju Ambasade navodi se da se američki državljani koji odluče da ostanu u Iraku izlažu velikom riziku.

"Naoružane grupe povezane sa Iranom izvršile su masovne napade na američke državljane i mete povezane sa Vašingtonom širom Iraka, uključujući irački Kurdistan", ističe Ambasada.

Takođe, u saopštenju se upozoravaju američki državljani da ne posjećuju Generalni konzulat u Erbilu ili Ambasadu u Bagdadu zbog stalne prijetnje od raketa, dronova i projektila u iračkom vazdušnom prostoru.

Pošto vazdušni prostor ostaje zatvoren, iz Ambasade dodatno apeluju na ljude koji odlaze da putuju kopnenim putem u Jordan, Kuvajt, Saudijsku Arabiju i Tursku, objavljeno je na portalu "Baha".