Iranci tvrde da su pogodili američki nosač aviona: Objavljen snimak navodnog napada (Video)

Iran tvrdi da je pogodio američki nosač USS Abraham Lincoln, dok su iz SAD to ranije demantovali. Nema potvrde o napadu, a objavljen je i navodni snimak.

Iranska vojska tvrdi da je njenim krstarećim raketama uspješno pogođen američki nosač aviona USS Abraham Lincoln, objavila je iranska agencija IRNA. Za sada nema reakcije SAD. Iran je objavio i snimak koji navodno prikazuje trenutak napada. Ovo nije prvi put da Iranci tvrde da su pogodili USS Abraham Lincoln. Još 1. marta, drugog dana rata, tvrdili su da su sa četiri balistička projektila napali i pogodili nosač.

Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) tada je demantovala tvrdnje iranske Revolucionarne garde o uspješnom raketnom napadu na nosač USS Abraham Lincoln, nazivajući ih lažima.

Na nosaču Abraham Lincoln nalaze se najnoviji nevidljivi borbeni avioniF-35, sposobni da izbjegnu neprijateljske radare. Njegovu udarnu grupu čine tri razarača opremljena krstarećim projektilima Tomahawk za napade na kopnene ciljeve, a obično ga prati i podmornica na nuklearni pogon sa istim naoružanjem. Prema satelitskim snimcima koje je potvrdio BBC Verify, nosač je posljednji put viđen 15. februara uz obalu Omana.

According to Iranian Army's Public Relations, cruise missiles launched from the coast toward the sea successfully struck the USS Abraham Lincoln.pic.twitter.com/dbstqUyFAI — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish)March 25, 2026

Šta je USS Abraham Lincoln?

USS Abraham Lincoln (CVN-72) američki je nuklearni nosač aviona klase Nimitz, jedan od najvećih ratnih brodova na svijetu. U sastav američke mornarice ušao je 1989. godine, a ime je dobio po 16. predsjedniku SAD, Abrahamu Linkolnu.

Brod je dug više od 330 metara, može da nosi više od 60 aviona i helikoptera i ima posadu od oko 5.000 ljudi, uključujući avijacijsku grupu. Zahvaljujući nuklearnom pogonu može mjesecima da plovi bez potrebe za gorivom, što mu omogućava dugotrajne vojne operacije bilo gdje u svijetu.

USS Abraham Lincoln učestvovao je u brojnim vojnim operacijama, uključujući rat u Iraku, operacije u Avganistanu i misije na Bliskom istoku i u zapadnom Pacifiku. Nosači aviona poput ovog ključni su dio američke vojne strategije jer omogućavaju brzo raspoređivanje borbenih aviona u kriznim područjima bez potrebe za kopnenim bazama.